In Zwolle zijn de eerste laadpunten in lichtmasten van Overijssel officieel in gebruik genomen. Bij de Makersfabriek realiseerde E&CO samen met AVIA VOLT twee slimme lichtmasten met in totaal vier laadpunten voor elektrische auto’s.

De innovatie werkt eenvoudig, in plaats van een losse laadpaal naast een lichtmast te plaatsen, wordt de laadtechniek geïntegreerd ín de bestaande lichtmast. Omdat er al een stroomaansluiting aanwezig is, kan de bestaande infrastructuur slim worden benut en kunnen we meer laadpunten op dezelfde aansluiting kwijt dooreen slimmere verdeling van energie.

Volgens Nick Buitenhuis van E&CO is dat een logische ontwikkeling. “Overal in Nederland zie je laadpalen naast lichtmasten staan. Dan vraag je je af, waarom combineren we die functies niet? Met deze oplossing besparen we ruimte in de openbare omgeving én kunnen we veel sneller opschalen.”

De techniek is ontwikkeld door CityCharge, dat al actief is in Nederland, Frankrijk en Duitsland. De locatie in Zwolle is de eerste toepassing van het systeem in Overijssel.

Enorm potentieel

De impact kan groot zijn. Overijssel telt ruim 200.000 lichtmasten. Naar schatting is ongeveer tien procent daarvan direct geschikt om uit te rusten met laadpunten, bijvoorbeeld omdat ze naast parkeerplaatsen staan.

Dat zou betekenen dat circa 20.000 lichtmasten in de provincie gebruikt kunnen worden als laadlocatie, goed voor zo’n 40.000 laadpunten zonder extra objecten in de openbare ruimte te plaatsen.

Volgens Wethouder van de gemeente Zwolle Paul Guldemond sluit de innovatie goed aan bij de uitdagingen van de energietransitie. “We moeten slimmer omgaan met de ruimte én de infrastructuur die we al hebben. Dit is daar een mooi voorbeeld van. Je voegt geen extra palen toe, maar benut bestaande voorzieningen op een slimme manier.”

Testlocatie voor verdere uitrol

De laadpunten zijn geplaatst bij de Makersfabriek in Zwolle, het innovatiecentrum voor techniek en energietransitie. De komende periode willende betrokken partijen ervaring opdoen met het gebruiksgemak en de technische prestaties van het systeem. René Breman, mede-eigenaar van Makersfabriek: “Bij de Makersfabriek brengen we innovatieve ideeën zo snel mogelijk naar de praktijk. Deze laadpunten laten zien hoe je met bestaande infrastructuur slimme oplossingen kunt realiseren die direct bijdragen aan de energietransitie. We zijn trots dat deze Overijsselse primeur hier van start gaat.”

E&CO kijkt naar verdere uitrol op plekken waar behoefte is aan zowel verlichting als laden, onder meer in nieuwbouwwijken, recreatiegebieden, bij horeca en op kantoorlocaties.

Foto: Nick-Buitenhuis (E&CO), Paul Guldemond (Wethouder van de gemeente Zwolle) en René Breman (Makersfabriek) bij het gerealiseerde laadpunt