Startup DOCKR biedt elektrisch vrachtvervoer ‘as a service’ als hét antwoord op een groene ‘last mile’

DOCKR maakt licht elektrisch vrachtvervoer in Utrecht toegankelijk voor bedrijven en ondernemers middels een nieuw Mobility as a Service (MaaS) concept. Deze maand opent DOCKR haar eerste experience center in Utrecht in samenwerking met City Hub. Strengere milieunormen, het dichtslibben van de binnensteden, maar ook stijgende parkeerkosten vormen een toenemende logistieke uitdaging voor bedrijven. Veel steden hebben zich inmiddels aangesloten bij Zero Emissie 2025 waardoor de vraag naar licht elektrisch vrachtvervoer sterk toeneemt. DOCKR speelt hierop in door een breed assortiment aan voertuigen aan te bieden in een – maandelijks opzegbare – full service abonnementsvorm. Drempelverlagend voor ondernemers die de overstap willen maken naar 100% elektrisch.

Op naar een emissievrije Utrechtse binnenstad

DOCKR groeit snel. In Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag rijden inmiddels tientallen elektrische DOCKR voertuigen. Om de juiste service en ondersteuning te blijven bieden, opent DOCKR deze maand haar eerste experience center in Utrecht in samenwerking met City Hub. Hier kunnen ondernemers en bedrijven terecht voor advies, een proefrit of een abonnement op een elektrisch voertuig naar keuze. “Met deze samenwerking willen we elkaar versterken op het gebied van opslag, overslag en 100% elektrisch vervoer. Het is onze missie om bedrijven en ondernemers in Utrecht te helpen met verduurzamen en ze te helpen om onbezorgd en schoon door de stad te rijden.” aldus City Hub COO Frans-Luuk Bouwers. “Door de stad schoner, veiliger en toegankelijker te maken met behulp van elektrisch vervoer, dragen we bij aan de leefbaarheid voor alle inwoners. Utrecht zet zichzelf hiermee op de kaart als koploper van innovatieve, duurzame initiatieven.”

Efficiënter en schoner

Susanne Balm, projectleider in het Onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam bevestigt de behoefte aan flexibele oplossingen, niet alleen in Utrecht, maar in alle stedelijke gebieden. “Veel ondernemers en organisaties weten nog niet hoe ze moeten omgaan met het duurzaamheidsvraagstuk in combinatie met hun wagenpark. Ze wachten tot het ‘ideale’ elektrische voertuig op de markt komt, dat de huidige diesel/benzine voertuigen kan vervangen. Maar één-op-één vervanging is kostbaar en niet innovatief. DOCKR maakt het mogelijk om met verschillende voertuigen te experimenteren en stimuleert organisaties hun logistieke processen onder de loep te nemen. Dit resulteert niet alleen in een schonere, maar ook een efficiëntere bedrijfsvoering.”