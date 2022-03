De Nederlandse startup Blade Made is afgelopen vrijdag verkozen tot Pioneer Of The Year 2022 tijdens de finale van het Impact Program. Zeven startups streden om de felbegeerde titel: zij pitchten live voor een deskundige vakjury en een publiek van honderd geselecteerde experts, media, coaches, investeerders en grote bedrijven. Het Impact Program is een trainings- en coaching programma van TEDxAmsterdam, waarmee zij impact startups helpen om een stap verder te komen en de markt op te gaan.

Van wiek tot speeltuin

Blade Made maakt van de wieken van afgeschreven windmolens fantasierijke objecten zoals speeltuinen en straatmeubilair. De wiek krijgt zo een tweede leven, CO2 uitstoot wordt gereduceerd en de nieuwe producten houden er een kleinere ecologische voetafdruk op na dan bij conventionele ontwerpen het geval is. Blade Made hergebruikte al 25 wieken voor speeltuinen, bankjes en bushokjes in Rotterdam, Terneuzen en Almere.

Pioneer Of The Year

Het team achter Blade Made is trots en vereerd: “De afgelopen 5 maanden heeft TEDxAmsterdam en hun rijke netwerk ons geholpen de fundering van Blade Made te leggen. Het winnen van de award motiveert om nú door te pakken en de impact ook daadwerkelijk te gaan maken met projecten,” aldus Jos de Krieger, mede oprichter en Pioneer Of The Year winnaar. Compagnon Tonny Wormer voegt toe: “Met Blade Made ontwerpen zoals speeltuinen, geluidschermen, en stadsmeubilair, besparen we tot wel 90% CO2 ten opzichte van standaardoplossingen. TEDxAmsterdam Impact Program komt voor ons op het juiste moment: er is enorm momentum in de markt en het Impact programma heeft ons verrijkt in de opschaling van organisatie en aanpak. Daarvoor zijn wij het TEDxAmsterdam team en de sponsors ontzettend dankbaar!”

Het Impact Program

Met het Impact Program hielp TEDxAmsterdam de afgelopen maanden zeven startups met briljante ideeën om stappen te zetten en de markt op te gaan. Eind vorig jaar meldden ruim 80 gegadigden zich aan voor het eerste Impact Program. Daaruit werden zeven pioneers geselecteerd: Nicky Card, iSeekMe, Brigitt, Blade Made, KLABU, UPP! en Code Noir. Allemaal kregen ze cursussen aangeboden van Startupbootcamp, storytelling coaching van DEPT Agency pitch training door David Beckett, en mentors via DEPT Agency. Allemaal kregen ze cursussen aangeboden onder andere van Startupbootcamp, storytelling coaching van DEPT Agency en Mezrab Storytelling School, pitch training door de agency van David Beckett, en mentors via WeWork. Tijdens de finale vrijdag werd pioneer en startup Klabu verkozen als een van de publieksfavorieten.

Foto: Erwin Kessing