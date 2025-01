Het wordt een nieuw icoon voor de nieuwe stadsentree van de Haagse Binckhorst: BoogieWood. Eind december gaven Mohamed Baba (bestuurder Haag Wonen) Robert van Asten (wethouder Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag) en Hans Meurs (CEO VORM) het startsein voor de realisatie van fase 1 van het grootste modulaire CLT woongebouw van Nederland. Met totaal 702 woningen voor starters en doorstromers een belangrijke toevoeging aan de betaalbare woningvoorraad van gemeente Den Haag.

Wethouder van Asten: ”Wanneer je straks vanaf de Rotterdamsebaan de Binckhorst binnenrijdt, word je begroet door een bijzondere nieuwe stadsentree. Hier voegen we bijna 300 duurzame houten woningen toe, en er komt ook nog een tweede toren bij met maar liefst 400 extra woningen. Tegelijk hebben we ervoor gezorgd dat er ruimte blijft voor betaalbare bedrijfsruimte, waaronder voor de houthandel. Dit is een gemixte stadswijk waar mensen wonen én werken, en dat houden we zo. Ik ben trots op de samenwerking die dit mogelijk heeft gemaakt. Die 700 woningen zijn broodnodig voor alle Haagse woningzoekenden.”

“Over houtbouw en sociale huur is vaak het verhaal dat het onmogelijk zou zijn. Dit project laat zien: Het kan wel!” – – Irma Kenter, Provincie Zuid-Holland

28.000m2 bvo houtbouw

VORM en Haag Wonen realiseren 293 betaalbare huurwoningen in de eerste fase van het grootschalige houtbouwproject, naar ontwerp van OZ Architects en Zwarte Hond. Een uniek project in de hofstad: een houten gebouw van bijna 28.000m2 bvo. Met de innovatieve bouwmethodiek van VORM wordt de bouwtijd en het materiaalgebruik gereduceerd. Local is in nauwe samenwerking met VORM gedelegeerd doe-ontwikkelaar. Het totale plan van BoogieWood omvat 81.500 m2 BVO.

Haag Wonen neemt alle 293 woningen in de eerste fase af, met als doel zo snel mogelijk kwalitatief goede woningen toe te voegen binnen de volkshuisvestelijke opgave. Mohamed Baba, bestuurder Haag Wonen: “Ik ben trots dat we met de start van BoogieWood een belangrijke stap zetten in het aanpakken van het woningtekort. Dit innovatieve houtbouwproject maakt sneller en duurzamer bouwen mogelijk. Dankzij de samenwerking met VORM, Local en de gemeente Den Haag realiseren we 293 betaalbare en comfortabele woningen midden in de Binckhorst. Hierbij hebben we aandacht voor een leefbare omgeving en bouwen we samen aan een fijne buurt met groen en ontmoetingsplekken. Zo dragen we bij aan een mooie stad waar iedereen mee kan doen. Daar doen we het voor!”

Irma Kenter, Directeur bereikbaarheid & wonen bij Provincie Zuid-Holland: “Als provincie zijn we blij dat we met elkaar echt een verschil kunnen maken. Hier helpen we woningzoekenden aan een echt goed thuis. Over houtbouw en sociale huur is vaak het verhaal dat het onmogelijk zou zijn. Dit project laat zien: Het kan wel! We zijn blij dat we met verschillende subsidies daaraan bij kunnen dragen.”