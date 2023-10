Een heugelijke dag voor Paques Biomaterials. Vandaag overhandigt Willem Hummel, Projectmanager van Vicoma Consultancy & Engineering aan Jan Peter Borger, Project Director van Paques Biomaterials het Basic Engineering Pakket voor de biopolymeer PHA-extractie pilot in Emmen. Een grote stap voor Paques Biomaterials. Nu kan er gestart worden met de bouw die wordt uitgevoerd door Eekels Technology. Ter gelegenheid van dit heugelijke feit hijsen Jan Peter Borger, Peter Vernimmen van Eekels Technology BV en Esmond Bakker van Vicoma Consultancy & Engineering de vlag op het GETEC-terrein in Emmen. Een cruciale stap voor Paques Biomaterials is gezet!

Paques Biomaterials werkt al meer dan 10 jaar aan een nieuwe keten waarbij bacteriën in organische reststromen het biopolymeer PHA, een natuurlijk alternatief voor plastic produceren. PHA wordt ook wel het meest belovende biopolymeer genoemd omdat het door de natuur wordt gemaakt en ook in de natuur weer volledig wordt afgebroken. Voor het produceren van het PHA in organische reststromen draait nu ruim twee jaar een testinstallatie in het PHA2USE project bij HVC in Dordrecht. De PHA-rijke biomassa wordt daar geproduceerd uit afvalwater, waarbij de PHA vervolgens hieruit wordt geëxtraheerd naar een schoon en kwalitatief biopolymeer. Paques Biomaterials is nu op het punt gekomen dat er ook een pilot plant komt voor het extraheren. Het produceren van batchhoeveelheden Caleyda® is cruciaal voor Paques Biomaterials BV omdat daarmee afnemers kunnen starten met het testen van Caleyda voor hun toepassingen.

De samenwerking van de drie partijen startte met een Memorandum of Understanding. Zo was iedereen direct vanaf de start nauw betrokken bij het basisontwerp en kunnen verrassingen achteraf worden voorkomen.

“Het nieuwe unieke proces van Paques Biomaterials BV hebben we vertaald in gangbare technische oplossingen waar dat mogelijk is natuurlijk. Daarmee hebben we de flexibiliteit van de proeffabriek weten te vergroten, omdat eventuele aanpassingen hierdoor makkelijker te integreren zijn,” aldus Esmond Bakker van Vicoma Consultancy & Engineering. “Het pragmatische en flexibele ontwerp is succesvol gebleken. Dit heeft geresulteerd in een gedegen basic engineering pakket. Dit vormt de basis voor een goedwerkende demo plant.”

Ook Eekels Technology BV ziet uit naar de realisatie van deze demo plant en hopen dat ze in de toekomst kunnen starten met de bouw van de definitieve duurzame fabriek. “Het duurzame karakter van deze faciliteit past perfect binnen de strategie van Eekels Technology BV. Daarnaast is het bijzonder gunstig dat Paques Biomaterials BV ervoor heeft gekozen om hun pilot op het GETEC-terrein in Emmen te realiseren, gezien wij daar ook een werklocatie hebben,” aldus Chris Schepers, statutair directeur van Eekels Technology B.V.

Het realiseren van de extractie pilot op GETEC.PARK EMMEN is de laatste stap voor het bouwen van een full scale 6 Kiloton extractiefabriek, waarvoor Paques Biomaterials een optie heeft op een 3 hectare terrein gelegen bij het GETEC.PARK EMMEN. Paques Biomaterials BV heeft het GETEC-terrein EMMEN uitgekozen voor deze pilot. De locatie in Emmen geeft de beschikking over een terrein in de juiste industrieklasse, heeft uitstekende voorzieningen en biedt de mogelijkheid om enerzijds samen te werken met kennispartijen in de circulaire economie en anderzijds met partijen die veel ervaring hebben in de productie en toepassing van biopolymeren, zoals Senbis Polymer Innovations. Senbis helpt Paques Biomaterials met het optimaliseren van Caleyda voor de verschillende toepassingen.