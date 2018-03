Start-up On the Rocks wint MKB Export Award met ‘notitieboek van steen’

De 29-jarige Anne Pleun van Eijsden is met haar start-up On the Rocks de winnaar van de MKB Export Award 2017. De jury is onder de indruk van de missie en visie van de jonge ondernemer. Door notitieboeken van steenafval te maken combineert ze duurzaamheid en kwaliteit tot een bijzonder en internationaal kansrijk product.

Van Eijsden ontving de prijs op 29 maart 2018 in Vught tijdens de exporteursbijeenkomst ‘Klaar voor de start? Export!’. Met de MKB Export Award wint On the Rocks een transporttegoed van TNT ter waarde van €15.000, een jaarlidmaatschap van MKB-Nederland, een taaltraining naar keuze bij Language Institute Regina Coeli en een Zakenpartnerscan van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Het bedrijf uit Amersfoort laat in de eindronde van de verkiezing Charly’s all is fair (Schiedam), Covergreen (Holten) en Fruitfunk (Den Bosch) achter zich. In totaal hadden bijna 100 bedrijven zich voor de MKB Export Award aangemeld.

‘Iets duurzaams doen’ met steenpapier

Rockbooks zijn kwalitatief hoogwaardige notitieboeken van steenpapier. Dit is een duurzame papiersoort, gemaakt van steengruis en zonder gebruik van bomen, water of bleek. Het papier is waterbestendig, extra stevig en schrijft zacht en soepel. Zo’n 2 jaar geleden hoorde Van Eijsden toevallig over het bestaan van steenpapier. Met haar liefde voor mooie notitieboeken en de wens om ‘iets duurzaams’ te doen, was het idee voor On the Rocks snel geboren.

Vliegende start

Met een crowdfundingscampagne lukte het snel om het benodigde startkapitaal bijeen te krijgen. Tijdens de campagne meldde Triodobank zich al voor een eerste bestelling, wat zorgde voor een vliegende start. Haar Rockbooks zijn inmiddels te koop in een groeiend aantal winkels, maar Van Eijsden richt zich vooral ook op bedrijven met een hart voor duurzaamheid die dat ook willen uitdragen aan hun zakelijke relaties. Dit kan bijvoorbeeld met op maat gemaakte notitieboeken.

Internationale ambities

Inmiddels hebben de eerste internationale klanten zich bij haar gemeld en is Van Eijsden klaar voor de volgende stap. Ze richt zich de komende tijd op uitbreiding in Frankrijk (“daar is veel enthousiasme voor duurzame initiatieven”) en Duitsland (“grote papierindustrie”).

MKB Export Award

De MKB Export Award is een initiatief van MKB-Nederland, TNT en de RVO.nl in samenwerking met Language Institute Regina Coeli. De prijs is bedoeld om mkb-ondernemers te stimuleren de grens over te gaan of om hun bestaande internationale activiteiten uit te breiden.