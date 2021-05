Start-up Izipack moet groei van dieselbusjes van ‘pakketreuzen’ tegen gaan

“Er is duidelijk iets ‘disruptive’ nodig in de logistieke wereld van pakketjes. Het móet veel duurzamer, efficiënter en beter voor de consument”, zegt CEO & founder Sebastian Kuntz van Izipack. Er is niks zo vervelends als er meerdere pakketdiensten op verschillende momenten op de dag aan je deur staan. Met het systeem van Izipack wordt dat voorkomen. Zo worden de verschillende pakketjes één keer per dag, op het door jou gewenste tijdstip tegelijk bezorgd. En één ophaalmoment voor de pakketjes die allemaal weer terug moeten.

“Zodra je bestelt bij een webshop word je eigenlijk slaaf van de track and trace methode. Dat moet echt over zijn en vaak worden je bestellingen door meerdere partijen gebracht. De consument moet back in control zijn”, zegt Kuntz. Door bundelen, pakketkluizen in wijken, fietskoeriers, een innovatief softwaresysteem en een efficiëntere werkwijze wordt het logistieke proces van pakketjes veel duurzamer.

De hele keten van pakhuis naar consument wordt zo veel korter, gebundeld, goedkoper en dus ook minder KM’s op de weg, zero emission en dus CO2 reducerend.

Forse investering



Investeringsmaatschappij Cornelder Holding en Lower Tier met zusterbedrijf Lagerbox doen een forse investering in Izipack. “Partijen als PostNL zijn groot en log en het lukt hen maar niet om verder te verduurzamen met hun dieselbusjes. Wij als innovatieve partij wel”, zegt Kuntz.

Dat is ook één van de redenen van Cornelder Holding om te investeren: “Dit is een ongelooflijk mooie kans om de logistieke keten korter te maken en vooral veel efficiënter. Hiermee verbinden we de verschillende (markt)partijen. De consument komt hiermee volledig in control over waar, wanneer en hoe hij/zijn pakketjes wilt ontvangen”, zegt Ellen van Dam, CEO van Cornelder Holding.

Disruptive zoals AirBnB

Cornelder Holding heeft meer dan twee eeuwen ervaring in logistiek en ziet dat een ‘disruptive’ oplossing zoals Izipack hard nodig is om de logistieke sector te verduurzamen en efficiënter te maken.

Peter Blauw, directeur Lower Tier Ventures B.V. en CEO Lagerbox, de op 1-na grootste aanbieder van selfstorage dienstverlening in Duitsland: „Wij zien de investering in Izipack als verlengstuk van de marktontwikkeling bij logistiek en dan met name op last-mile gebied. Ook in Duitsland gaat een ‘smart solution’ voor deze logistieke uitdaging op korte termijn belangrijk worden en wij zien mogelijkheden voor Lagerbox om met haar locaties daar een pioniersrol te spelen om Izipack daar te ondersteunen“.

Over Izipack

Izipack is een snelgroeiende start-up. Inmiddels wordt het Mesh Logistieke netwerk van Izipack over Nederland snel uitgebouwd. Izipack maakt gebruik van een paar honderd pakketkluizen die in Nederland beschikbaar zijn en van ruim 1500 afhaalpunten. In 30 steden wordt al met fietskoeriers en andere lokale partners samengewerkt. In de toekomst zullen meer ketenpartners worden aangesloten op het netwerk van Izipack en gaan er met onze partners nog honderden kluizen bijkomen.