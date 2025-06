Door de val van het kabinet, lijkt er wederom vertraging te komen in de transitie naar een dierwaardige veehouderij. Caring Farmers wil niet langer wachten en start met een voorlichtingscampagne over een dierwaardige veehouderij. Daarom start de crowdfunding voor een tv-spot voor de Goedgehouden boeren die nu al echt dierwaardig zijn. De TV-campagne is hard nodig want zonder draagvlak onder consumenten om minder maar beter vlees te consumeren, lukt het niet. Er zijn al boeren die ver voor de troepen uitlopen als het gaat om dierwaardigheid, deze verdienen aandacht.

Dierwaardige veehouderij

De wetenschap heeft bepaald dat een dierwaardige veehouderij aan 6 principes voldoet, de Tweede Kamer heeft deze overgenomen. De 6 principes schrijven voor dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen vertonen en positief welzijn ervaren. Caring Farmers (en wetenschappers) vertalen dat zo: een koe is een kudde-, graas- en zoogdier, en dat betekent dat zij met haar kalveren in een kudde in de wei kan grazen. Voor varkens is wroeten in de modder een belangrijk gedrag, en dat zou onderdeel moeten worden van de huisvesting. Voor kippen is samen scharrelen, op stok gaan en stofbaden erg belangrijk. Caring Farmers wil niet wachten tot 2040 maar versnellen, zoals we al in 2023 in ons koplopersplan aankondigden.

Dierwaardige producten nog niet in de folder

Er zijn nog maar weinig boerderijen waar aan alle principes voor een dierwaardige veehouderij wordt voldaan. In de supermarkt kunnen consumenten als ze goed zoeken, kiezen voor een klein assortiment aan biologische producten, en producten met twee en drie Beter Leven sterren. Daarvan zijn de meeste flink op weg naar het voldoen aan de 6 principes. Deze producten krijgen helaas niet de aandacht die ze verdienen, want supermarkten maken hier nauwelijks reclame voor. Daarnaast zijn er nog hele kleine boerderijen, waarvan de producten helemaal niet in de supermarkt belanden, maar die wel dieren een écht dierwaardig leven geven. Denk aan biodynamische boeren, de 30 boeren waar kalfjes bij hun moeder drinken, de buitenvarkenshouderij en de kipcaravans. Bij gebrek aan voorlichting door supermarkt en overheid, pakt Caring Farmers dit nu zelf op.

Crowdfunding is nodig

De omslag naar een dierwaardige veehouderij, betekent niet alleen een verandering bij boeren. Consumenten en winkels moeten meer dierwaardige producten gaan kopen. Caring Farmers hoopt met deze eerste TV-campagne ‘koop minder, maar bij een dierwaardige boerderij, kijk op GoedGehouden.nl’ een zo groot mogelijk publiek te bereiken en hoopt dat veel consumenten bijdragen aan de campagne.

We hebben minimaal 10.000 euro nodig voor een spot op TV! Hoe meer bijdragen, hoe meer consumenten we kunnen bereiken. Help je mee?