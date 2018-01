Staatssecretaris Van Veldhoven ontvangt plannen voor duurzaam Nederland

Staatssecretaris @SvVeldhoven (I&W) nam gisteren (15/1) de plannen voor een duurzame, circulaire economie in Nederland in 2050 in ontvangst voor de sectoren Biomassa & Voedsel, Bouw, Consumptiegoederen, Kunststoffen en Maakindustrie duurzaam-ondernemen.nl/staats… #mvo @NLCE2050 pic.twitter.com/AUTvs7lohr

Cuando nos atrevemos a innovar nos conectamos con un mejor futuro #MVO #salud #MedicosVenezolanosOnline pic.twitter.com/EEZeiKlQpP

Hergebruiker gezocht voor 10 pallets met nieuwe speedbox (geen tape nodig): deafvalmarkt.nl/afvalstromen/… #verhuizingen #hergebruik #mvo

Ken jij mijn gratis e-boek #MVC nog niet en ben je werkzaam in de #communicatie? Of wil jouw bedrijf verantwoord communiceren? Mis het niet. #MVO #ethiek. twitter.com/AMvdBoogaard/s…

.@Leefomgeving publiceert nulmeting en systematiek monitoring #CirculaireEconomie in Nederland duurzaam-ondernemen.nl/start-… #mvo #circulareconomy pic.twitter.com/kEu2K2QNwO

We starten binnenkort voor een nieuwe klant #netwerkorganisatie #mvo #partner #kolfjenaaronshand

Nieuwe #huisstijl en #website gecreëerd voor #buurthuisgageldonk. Met een dedicated team hebben we in korte tijd nieuwe stijl neergezet. Gisteren was de lancering en waren de reacties positief. #mvo pic.twitter.com/3fuFoNWZKY

MVO WIJZER Een #sociaal imago creëren door #mvo de #zeepbel? Reëlle weet hoe! reelle.nl/mvowijzer #whitepaper pic.twitter.com/MSZAangDis

Modemakers opgelet: WE Club organiseert op 2 februari het event "Fashion for Brain, Body and Soul" om ondernemers uit de modeindustrie te verbinden. #mode #amsterdam #amsterdammade #mvo #event mailchi.mp/c710c3041dab/f…

@dickrakhorst @jasparov @JanvdMeer Ze hebben de mond vol over maatschappelijk verantwoord ondernemen #MVO, maar daden ho maar.

IOB publiceerde Terms of Reference evaluatie 'IMVO'-beleid. Bijzonder, want wat is "IMVO" beleid? Alle #MVO zou ook "I" moeten zijn. iob-evaluatie.nl/publicaties/…

Sustainable Fleet Benchmark @LeasePlanCorp: ‘Davos @wef attendees can cut over 3 million tonnes of CO2’ duurzaam-ondernemen.nl/leasep… #mvo #texgunning pic.twitter.com/6HU45GbjPD