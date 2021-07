Staatssecretaris Van Veldhoven opent vierde matrasrecyclingfabriek RetourMatras

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven, heeft vandaag de nieuwe matrasrecyclingfabriek van RetourMatras in Etten-Leur geopend. Hiermee onderstreept zij het belang van duurzame matrasrecycling in Nederland. De nieuwe fabriek is tot stand gekomen door de hechte samenwerking tussen RetourMatras, IKEA, Renewi en Ikano Industry. Het is de vierde fabriek van RetourMatras in Nederland. Met de totale recyclingcapaciteit zijn de partijen samen in staat om alle afgedankte matrassen in Nederland – jaarlijks 1,5 miljoen – te recyclen tot herbruikbare grondstoffen. Een belangrijke stap richting een circulaire economie.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Stientje Van Veldhoven: “Drieduizend keer de domtoren in Utrecht: zoveel matrassen zetten we jaarlijks bij het grofvuil. Ik vind dat we voor onze planeet en voor volgende generaties niet op deze voet door kunnen gaan. Om een groeiende afvalberg, milieuvervuiling en CO2-uitstoot tegen te gaan, zetten we in op een circulaire economie. Van spullen gebruiken en weggooien naar hergebruiken. Een compliment aan alle betrokken partijen, die met deze vierde matrasrecyclingfabriek laten zien dat een circulaire economie werkt.”

Stevige uitbreiding capaciteit

RetourMatras beschikt inmiddels over vier matrasrecyclingfabrieken in Nederland – in Alphen aan den Rijn, Lelystad, Zeeland (NB) en in Etten-Leur. Ook volgt dit jaar de uitbreiding in Lelystad met een fabriek waar een nieuwe recyclingtechniek wordt toegepast. Met deze nieuwe techniek wordt het schuim van afgedankte matrassen volledig gerecycled tot een grondstof voor nieuw schuim. Zo werken de vier partijen samen aan een volledig circulair matras.

Circulaire samenwerking

IKEA is in Nederland veruit de grootste verkoper van matrassen – wat een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Ingka Investments deed in 2019 een investering in RetourMatras, net als waste-to-product organisatie Renewi die verantwoordelijk is voor de landelijke inzameling van de matrassen en transport naar de RetourMatras-locaties. In 2020 sloot ook matrassenproducent Ikano Industry zich aan, die al jaren werkt met gerecyclede materialen. Door de circulaire samenwerking is de recyclingcapaciteit van RetourMatras uitgebreid tot 1,5 miljoen matrassen per jaar – de oplossing voor het grote maatschappelijke probleem dat matrassen in de afvaloven belanden.

Nederland koploper

Met de samenwerking met verschillende stakeholders (overheid, gemeenten, afvalwerkingsbedrijven, retailers en recyclingbedrijven) laat RetourMatras zien hoe matrasrecycling efficiënt en rendabel wordt aangepakt. Nederland is Europees koploper in matrasrecycling door een goede samenwerking in de hele keten. Dit is mede dankzij de krachtenbundeling van RetourMatras, IKEA, Renewi en Ikano Industry die deze innovatieve wijze en het resultaat van dit unieke recyclingproces hebben gesteund. Door intensief samen te werken, wordt er een concrete bijdrage geleverd aan de realisatie van de circulaire economie – en wordt er daadwerkelijk een verschil gemaakt in de aanpak van klimaatverandering.