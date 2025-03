Het totale aanbod voor consumenten van deelauto’s, deelscooters, en deel(bak)fietsen is in 2024 licht gedaald, onder andere door overnames en vertrek van enkele aanbieders. Tegelijkertijd laten veel aanbieders positieve groeicijfers zien. Zij richten zich steeds meer ook op de zakelijke deelmarkt en op het maken van winst, waardoor de markt volwassen wordt. Het gebruik van deelvervoer draagt aantoonbaar bij aan minder privéautobezit en -gebruik. Dat is te lezen in de Staat van de deelmobiliteit 2024 van CROW-KpVV en het Nationaal Programma Natuurlijk!Deelmobiliteit (N!D).

Gebruik: duidelijke invloed op privéautobezit

Dit jaar presenteert de Staat van de deelmobiliteit voor het eerst naast het aanbod, ook het gebruik van deelmobiliteit. Dit op basis van het CROW dashboard deelmobiliteit en het eerste landelijk gebruikersonderzoek.

Maarten van Biezen (Programmadirecteur Natuurlijk!Deelmobiliteit): “Deelvervoer heeft een duidelijke impact op autobezit en -gebruik. Een op de vijf respondenten stelt de aankoop van een auto uit, ruim een kwart ziet er helemaal van af en nog eens een vijfde heeft de auto al de deur uit gedaan. Daarnaast zorgt delen ervoor dat auto’s bijna 30% minder worden gebruikt. We zijn blij dat we deze cijfers door de samenwerking met CROW nu in één publicatie inzichtelijk hebben.”

Grote steden, uitschieters en elektrisch

Deelmobiliteit blijft in absolute aantallen voornamelijk geconcentreerd in grote steden, zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Maar ook kleinere gemeenten als Wageningen en Culemborg hebben een relatief hoog aantal deelvoertuigen. Een derde van de Nederlanders heeft een deelauto binnen 400 meter loopafstand van huis. Voor meer dan tien gemeenten geldt dit voor ruim 80% van hun inwoners. Verder valt op dat het wagenpark van deelauto’s veel verder is in de elektrificatie dan privéauto’s. Met een lichte stijging ten opzichte van 2023 is nu meer dan de helft van de deelauto’s in Nederland elektrisch.

Ontwikkeling aanbod deelvoertuigen

Nederland telde per 15 september 2024 ruim 43.500 deelvoertuigen. Ruim 26.500 daarvan zijn deelfietsen. Het aantal deelfietsen is licht afgenomen (-3%), met grote lokale verschillen en gestage groei van OV-fiets. Het aantal commerciële aanbieders van deelauto’s voor consumenten was half september licht gedaald. Daar staat tegenover dat enkele grotere aanbieders positieve groeicijfers realiseerden. Het totale aanbod van particuliere deelauto’s valt na jaren van stevige groei, licht terug naar 7.464 voertuigen (-6%). Wijzigingen in beleid en het vertrek van een grote aanbieder dragen bij aan een verdere daling van het aanbod van deelscooters (-19%). Per september 2024 waren er 8.571 deelscooters beschikbaar. Het aanbod van deelbakfietsen is afgenomen van 1.073 naar 927 bakfietsen. De verwachting is dat het aanbod in 2025 weer gaat groeien.

Ronald van der Weerd van CROW: “De grootste uitdaging voor aanbieders van deelmobiliteit is het rondkrijgen van de businesscase. Stijgende kosten voor verzekering, vergunningen en belastingen dwingen hen om zich te focussen op winstgevende gebieden. Tegelijkertijd biedt de groeiende aandacht van overheden en bedrijven kansen voor verdere ontwikkeling van deelmobiliteit. Zowel in de drukke steden als in landelijke regio’s waar het openbaar vervoer steeds verder verschraalt.”

Foto: Greenwheels