St vd Brink start pilot voor het gebruik van innovatieve zonnecellen op vrachtwagens. In samenwerking met Wijlhuizen group, leverancier van truck en traileronderdelen, wordt dit geheel nieuwe product getest met behulp van Green Energy. Green Energy is de leverancier van de zonnecellen en Wijlhuizen vermarkt het product in Nederland. St vd Brink wil meewerken met het doel om in 2025 50% CO2-uitstoot te reduceren t.o.v. 2020.

Zonnecellen voor toenemend stroomverbruik

De nieuwe vrachtwagens van tegenwoordig worden voorzien van extra comfort voor het rijplezier van een chauffeur. Zo wordt er gebruik gemaakt van een koffiezetapparaat, televisie, computer, koelkast, gereedschap en andere apparatuur. Deze voorzieningen verbruiken echter wel meer stroom. Groene stroom is een duurzame oplossing om het dieselverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Dat deze oplossing ook de accu spaart is een bijkomend voordeel.

Plug & Play zonnecelsysteem

Green energy biedt de mogelijkheid om altijd opgeladen accu’s te hebben. Volledig onafhankelijk van het stroomnet. Deze oplossing heet MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). De nieuwe zonneceltechnologie gebruikt het volledige lichtspectrum dat elektriciteit opwekt. Hierdoor leveren de zonnecellen meer opbrengst dan zonnepanelen waarbij het lichtbereik kleiner is. De cellen kunnen elk soort bewassing aan en zijn niet schaduwgevoelig. Zo is er altijd sprake van stroom.

De testfase bij St vd Brink

De eerste testfase bestaat uit een half jaar. Een zomerperiode van drie maanden en een herfst/winterperiode van drie maanden met beduidend minder zonuren en krachtige zon. Er worden zonnecellen geplaatst op bakwagens en koel/vries trailers van retail klanten. Deze bakwagens en trailers maken vooral korte ritten met veel stops in de binnenstad van Amsterdam. De laadliftaccu’s worden door de zonnecellen continue opgeladen waardoor de dynamo van de vrachtwagen minder of niet hoeft op te laden. De koelmachines hebben minder draaiuren in de wintermaanden waardoor de accu van de koelmachine stand-by vaak leeg is. Er is op deze manier geen starthulp te gebruiken waardoor de koelmachine altijd direct bruikbaar is.

Na de testfase

Na zes maanden worden alle gegevens over de daadwerkelijke opbrengst met elkaar vergeleken. Op deze manier wordt er gekeken of de veelbelovende cijfers die tot nu toe behaald zijn in de eerste drie maanden, werkelijkheid worden. Het plan is om de zonnecellen te gaan uitbreiden op het gehele wagenpark van St vd Brink. Het doel is om de doelstelling van 50% CO2 reductie te behalen in 2025 t.o.v. 2020. Op naar het meest duurzame transportbedrijf van Nederland!