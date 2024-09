Elektrisch rijden is steeds meer in trek. Ook in transport. Maar elektrisch rijden in kraantransport is een unicum. Vanuit Co-creatie tussen Volvo Trucks Nederland, Carrosseriewerk van de Weijer, Van Winkoop, Hiab Meppel, H & F Transport, Transportbedrijf Bremer en St vd Brink is een elektrische kraanvrachtwagen ontwikkeld. Deze Volvo FM-E kraanwagen is per september 2024 in gebruik genomen voor de klant Ballast Nedam Materieel. In dit artikel lees je over elke fase in de totstandkoming van de truck en de co-creatie!

Koploper in duurzaam transport

Sinds 2023 heeft St vd Brink, Bremer Transport overgenomen. Deze overname hield zowel alle medewerkers als alle transporteenheden en klanten in. Ballast Nedam Materieel is vaste klant van H & F Transport, waar Bremer als charter voor rijdt. De wens van opdrachtgever Ballast Nedam Materieel was het inzetten van duurzaam transport. Als koploper in duurzaam transport wist St vd Brink hier wel raad mee. Er is besloten om een elektrische kraanvrachtwagen te ontwikkelen voor kraantransport bij Ballast Nedam Materieel in Almere.

​​​​​​​Fase 1: Oplevering Volvo FM Electric

Kraantransport vraagt om wendbaarheid voor zwaar gebruik. Vooral in de bouwsector waar kraantransport voornamelijk plaatsvindt, is wendbaarheid van de truck essentieel. De Volvo FM Electric voldoet aan deze eisen en biedt een stille en emissievrije elektrische aandrijflijn. In gesprek met Volvo werd de keuze bevestigd om voor dit type truck te gaan vanwege de actieradius tot 300km en een vermogen tot 490 kW. Volvo is al jaar en dag een vaste partner van St vd Brink. Er was dan ook geen aarzeling om voor Volvo Trucks Nederland te kiezen als leverancier van de elektrische truck voor de kraanvrachtwagen

Fase 2: Van lassen tot kraan plaatsen

Ook een warme relatie van St vd Brink als het gaat om carrosseriewerk, is Carrosseriewerk van de Weijer. Zij hebben al voor vele trucks diverse uiteenlopende carrosserieën gebouwd, en nu was de elektrische kraanwagen aan de beurt. Het Volvo FM-E 8×4 chassis is uitgevoerd met een W-floor laadbak. De laadvloer is voorzien van een hydraulische uitschuifbare achterbalk. En aan de voorzijde uitgerust met doorlopende kantbalken tussen cabine en het kopschot, en onder de Hiab X-HiPro 558 EP-6 autolaadkraan door. De onderlijn is uitgevoerd met diverse RVS kisten.

Fase 3: Stralen, schooperen en spuiten

Het oog wil ook wat en daarvoor werd onze vaste spuiter Van Winkoop in Ermelo ingeschakeld. Er werd eerst grondig gestraald en geschopeerd, voordat de laadbak en alle losse onderdelen een blauw kleurtje kregen. Naast het spuiten van de laadbak werd de Volvo FM Electric voorzien van reclame. Van Winkoop tekende verschillende opties uit waarbij de focus ligt op de huisstijlkleuren van klant Ballast Nedam Materieel en duurzaamheid. Zo is de truck herkenbaar aan zijn eigenschappen én op de weg.

Fase 4: Kraan testen

Vast onderdeel voordat kraantransport van start gaat, is het testen van de kraan. Dit wordt uitgevoerd door de leverancier van de kraan zelf, Hiab Meppel. Tijdens het testen wordt een 125% test uitgevoerd om te kijken of de truck voldoende sterk en stabiel is. Vervolgens wordt er een onafhankelijke vergelijkbare TCVT keuring uitgevoerd door TUV, aangevraagd door de klant Ballast Nedam Materieel zelf, als second opinion. De testen zijn ruimschoots behaald!

Fase 5: Ingebruikname elektrische kraanvrachtwagen

Na 18 weken van opbouw aan de elektrische kraan is het eindelijk zover: tijd om de weg op te gaan. In september heeft dit plaatsgevonden en wordt de truck dedicated in gebruik worden genomen door Ballast Nedam Materieel met standplaats Almere. Namens alle partijen spreekt directeur Alex van den Brink van Transportbedrijf St vd Brink de volgende woorden uit: “Met onze allereerste elektrische kraanvrachtwagen zetten wij samen met onze partners een aanzienlijke positie neer in kraantransport voor de toekomst. Een uitblinker dat past binnen de strategie waarbij we ons inzetten voor een beperking van Co²uitstoot in transport.”