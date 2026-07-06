Nu voedselproducenten steeds meer onder druk staan om hun milieu-impact te verlagen zonder concessies te doen aan productkwaliteit, ontstaan nieuwe samenwerkingen om deze uitdaging aan te pakken. De lancering van het PREDICT-project markeert hierin een belangrijke stap vooruit door grote industriële spelers, onderzoeksinstellingen en innovators samen te brengen voor de ontwikkeling van een AI-gedreven oplossing voor duurzame voedselproductontwikkeling. Voor Sproutfull betekent deelname aan het PREDICT-consortium, samen met partners als Chemspeed, Cosun, dsm-firmenich, Bel Group, NIZO, Time Travelling Milkman, Unilever, Vivici en Wageningen University & Research, een belangrijke mijlpaal. Het project, gecoördineerd door Next Food Collective, weerspiegelt een gedeelde ambitie om duurzame productontwikkeling datagedrevener, schaalbaarder en effectiever te maken.

Duurzame voedselproductie is sterk afhankelijk van keuzes in productsamenstelling. Het verbeteren van milieuprestaties door ingrediënten aan te passen, leidt echter vaak tot onbedoelde gevolgen voor smaak, textuur en structuur, juist de factoren die bepalen of consumenten een product accepteren.

Het PREDICT-consortium pakt deze uitdaging aan door een geavanceerd AI-model te ontwikkelen dat kan voorspellen hoe ingrediënten zich tijdens verwerking gedragen en hoe deze interacties de uiteindelijke productstructuur beïnvloeden. Hierdoor kunnen food technologists duurzamere producten ontwerpen zonder in te leveren op kwaliteit.

Binnen het project draagt Sproutfull bij met expertise op het gebied van milieueffectbeoordeling en data-integratie binnen de voedselketen. Het bedrijf ontwikkelt software waarmee voedselproducenten hun milieuvoetafdruk kunnen meten, beheren en verlagen door complexe supply chain data te vertalen naar heldere duurzaamheidsinzichten.

“Deelname aan het PREDICT-project stelt ons in staat om samen te werken met toonaangevende voedselbedrijven, innovators en onderzoekers om duurzaamheid direct in het productontwikkelingsproces te verankeren,” zegt Jonah-Jan Willemsen, medeoprichter van Sproutfull. “Door milieudata te combineren met formulatie-inzichten kunnen we betere beslissingen ondersteunen in de vroegste fases, waar de potentiële impact het grootst is.”

Door deze inzichten direct te integreren in het formulatieproces wordt duurzaamheid al vanaf de eerste ontwikkelingsfase een meetbare en stuurbare parameter, in plaats van een overweging achteraf.

Door expertise in food science, AI-modellering, milieueffectbeoordeling en industriële innovatie te combineren, draagt het PREDICT-project bij aan de bredere ambitie om klimaatneutrale voedselsystemen te realiseren in lijn met Europa’s doelstellingen voor 2050.

Meer informatie over het project is te vinden via het Next Food Collective.