Sprite refresht verpakkingen: transparant en recyclebaar tot nieuwe fles

De klassieke groene Spritefles ondergaat een metamorfose en is voortaan transparant van kleur. Met deze verandering kan van de doorzichtige fles na gebruik weer een volledig nieuwe Spritefles worden gemaakt. De introductie gaat samen met de campagne Fresh Yourself en de nieuwe verpakkingen stromen de komende weken in bij supermarkten.

Na de grote herformulatie van Sprite in 2017 staat nu de volgende verandering voor de deur, want de verpakkingen krijgen een ander uiterlijk. Dit betekent dat je naast een frissere uitstraling ook het product in onze nieuwe, transparante fles beter terugziet.

Refreshen verpakkingen

De veranderingen sluiten volgens Brand Manager Tim Geelen aan bij waar Sprite voor staat: “Met Sprite willen we graag de personality van het merk laten terugkomen in het nieuwe design. Dit doen we onder andere door de groene fles te vervangen door een transparante fles, om zo te laten zien dat we een mooi en volledig transparant product hebben. Daarnaast heeft deze overgang een positief effect op het recyclen van de verpakkingen. We focussen met de campagne Fresh Yourself dus op de heerlijke lemon-lime smaak die je kent van Sprite en helpen je een verfrissende kijk op het leven te krijgen.”

100% recyclebaar tot nieuwe Spritefles

Alle verpakkingen, dus ook de oude Spritefles, zijn 100% recyclebaar maar de nieuwe fles brengt wel een voordeel met zich mee. De oude met kleurstof bewerkte fles kon niet gerecycled worden tot een nieuwe fles omdat er (door de bonte mix) van gekleurd PET niet weer een nieuwe groene fles van kan worden gemaakt. Transparant PET kan wél keer op keer gebruikt worden om nieuwe flessen van te maken, en dat is wat wij willen: zoveel mogelijk circulair werken.

Volgens Arjanne Hoogstad, die Sustainability Manager is bij Coca-Cola European Partners Nederland, is het een goede ontwikkeling waarmee we laten zien dat we onze verpakkingen blijven innoveren: “Met ons duurzaamheidsplan ‘This is Forward’ leggen we de lat hoog als het gaat om het verduurzamen van onze verpakkingen. Zo zorgen we ervoor dat álle verpakkingen die we op de markt brengen 100% recyclebaar zijn en streven we ernaar om tegen 2025 al onze verpakkingen in te zamelen zodat we die als grondstof weer kunnen hergebruiken. In deze lijn is het mooi dat de Spritefles nu ook als Spritefles, of andere fles, kan terugkomen, want hoe meer we kunnen hergebruiken hoe beter.”

Reis door de tijd met Sprite

De nieuwe verpakkingen vallen onder een reeks veranderingen van Sprite. De kleur groen begon namelijk terug in 1959 toen Sprite zijn oorsprong vond in Duitsland maar daar wordt nu na zestig jaar van af gestapt. In deze periode veranderde er veel bij ons merk, uiteenlopend van nieuwe smaken en verpakkingen tot nieuwe ingrediënten. Zo werd in 2017 de vernieuwde Sprite geïntroduceerd die nog steeds de vertrouwde natuurlijke citroen- en limoensmaken bevat, maar dan zonder suiker en zonder calorieën. In de onderstaande infographic zie je de lange geschiedenis van het merk in een tijdlijn.