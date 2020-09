Sprinkler Energy winnaar A.S. Watson Logistics Energy Challenge

Het voorstel om met een warmtepomp de energie uit het water van de sprinklertank gebruiken voor de verwarming van het distributiecentrum en daarmee tot 60% gas te besparen heeft de A.S. Watson Logistics Energy Challenge gewonnen. De jury roemde de creativiteit en was verrast over het gebruik van de bestaande installatie. Dat maakt de terugverdientijd van deze investering kort, terwijl er veel energie en dus CO2 mee te besparen is. Bovendien is de mogelijkheid tot implementatie bij andere industrieterreinen/ distributiecentra groot. Sprinkler Energy gaat naar huis met de duurzaamheid-trofee en een bedrag van 2.500 euro, te besteden aan een duurzaam product. Beide prijzen zijn beschikbaar gesteld door A.S.Watson.

Vervolg

Deze week vindt een eerste gesprek plaats tussen Sprinkler Energy en A.S. Watson. over een mogelijke implementatie. Ook met een aantal andere teams neemt A.S. Watson contact op; want ook daar zaten verassende en mogelijk toepasbare voorstellen bij. Provincie Gelderland zorgt in overleg met Logistics Valley samen met A.S. Watson voor het actief delen van alle oplossingen uit de Challenge naar andere logistieke bedrijven in Gelderland.

Logistiek centrum Heteren

Tijdens de Logistics Energy Challenge werden deelnemers uitgedaagd om te kijken naar mogelijkheden om de gebouwen van het logistieke centrum in Heteren verder te verduurzamen. Zijn gebouwen zonder gas mogelijk, is energieopwekking mogelijk en hoe is een constante binnentemperatuur te realiseren. Ook werden deelnemers uitgedaagd om te zoeken naar oplossingen voor meer energie-efficiency en minder energie bij het verzamelproces en vervoer van pallets. Bij het verduurzamen van het transport ging het onder meer hoe producten met minder CO2 naar de winkels kunnen worden vervoerd.

Jury

De Challenge zelf vond plaats op vrijdag 25 september op het logistieke centrum van A.S. Watson in Heteren. Uiteindelijk hebben zeven teams meegedaan aan de Challenge op basis van expertise, ervaring en motivatie met logistiek, duurzaamheid, innovatie en creatieve vaardigheden. Een jury koos vervolgens de winnaar. Deze jury bestond uit directieleden Yvette Heijwegen (Supply Chain), Erik Heuthorst (Financieel) van A.S. Watson en gedeputeerde Christianne van der Wal van provincie Gelderland. Ed van de Weerd, CEO van A.S. Watson, sloot samen met Christianne van der Wal de Challenge af en maakte de winnaar bekend.

Verduurzamen logistieke sector op Gelderse Corridor

Provincie Gelderland en A.S. Watson besloten om gezamenlijk de A.S. Watson Logistics Energy Challenge te organiseren. Doel is om op een aantal thema’s binnen de werkzaamheden van A.S. Watson C02 uitstoot te reduceren of energieverbruik omlaag te krijgen. Oplossingen kunnen eventueel ook toegepast worden bij andere Gelderse logistieke bedrijven op de Gelderse Corridor met als resultaat het verduurzamen van de logistieke sector.