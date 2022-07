Decathlon lanceert haar nieuwe project: het online aanbieden van Tweede Kans producten. Producten die niet meer als nieuw verkocht kunnen worden, krijgen in dit project een tweede leven. Klanten kunnen deze producten vervolgens kopen, inclusief korting en garantie. Het Tweede Kans project bestond al een jaar in de Decathlon-winkels en wordt vanaf juli uitgebreid op Decathlon’s eigen website.

Wat zijn Tweede Kans producten?

Tweede Kans producten zijn producten die nog in goede staat verkeren, maar wel gebruikssporen bevatten. Bijvoorbeeld omdat de verpakking mist of omdat het product beschadigd is geraakt tijdens het gebruik. Hierdoor kan Decathlon deze niet meer als nieuw verkopen. Tweede Kans producten worden met een korting op de nieuwprijs verkocht.

Waarom verkoopt Decathlon Tweede Kans producten?

Decathlon’s missie is om sport toegankelijk te maken, op een duurzame manier. Decathlon is zich erg bewust van haar ecologische footprint: 81% van de emissies is afkomstig van de producten. Daarom wil Decathlon juist hier inzetten op verduurzaming. Daarnaast geeft 65% van de klanten aan dat ze geïnteresseerd te zijn in het kopen van tweedehands producten. Op deze manier voldoet het Tweede Kans project aan zowel de missie van Decathlon als de behoeften van hun klanten.

Het aanbod: waar bestaat deze uit en waar zijn Tweede Kans producten te vinden?

In de beginfase zal het aanbod van Decathlon’s eigen merken bestaan uit fietsen en fitnessapparaten. Om een zo breed mogelijk aanbod van Tweede Kans producten aan te bieden aan de klanten, werkt Decathlon sinds kort al met partners die online Tweede Kans artikelen verkopen.

Decathlon’s Tweede Kans producten zijn in de winkels te herkennen aan een speciaal “Tweede Kans-kaartje“. Sommige winkels hebben daarnaast een speciale zone hiervoor ingericht. In de winkels worden Tweede Kans producten sinds een jaar aangeboden, maar vanaf heden is het aanbod flink uitgebreid door deze producten ook online te verkopen. Online zijn de Tweede Kans producten te herkennen aan het “Tweede Kans” etiket. Het volledige aanbod is te vinden in de online Tweede Kans-winkel van Decathlon.

Het proces: van nieuw sportproduct naar Tweede Kans product

Producten die in aanmerking komen voor Tweede Kans, zijn veelal producten die geretourneerd zijn door klanten die dit product eerder kochten. Daarnaast kunnen Tweede Kans producten ook beschadigd zijn tijdens het transport of in het Warehouse. Klanten die een Tweede Kans product hebben gekocht, maar ondanks het zorgvuldige proces niet tevreden zijn over het product, mogen het product gratis retourneren binnen 30 dagen na aanschaf. Daarnaast biedt Decathlon op alle Tweede Kans artikelen een minimale garantie van 1 jaar.

Over Decathlon

Decathlon is een Franse sportretailer met inmiddels 22 winkels in Nederland. Bij Decathlon kunnen sporters terecht voor sportspullen voor meer dan 65 sporten, waaronder hardlopen, kamperen en watersport. Voor vrijwel iedere sport is er een een breed assortiment aan kleding, materiaal en accessoires. Voor online advies over producten en het beoefenen van een sport kan men terecht in hun winkels, in de app en op de website: www.decathlon.nl.