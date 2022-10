Decathlon België verandert zijn naam in Nolhtaced (uitgesproken als Noltakket). Dat is Decathlon omgekeerd, omdat je er voortaan ook omgekeerd kan winkelen: naast sportmateriaal kopen, kan je er ook je eigen oud of ongebruikt sportmateriaal vérkopen. Decathlon herstelt het en verkoopt het vervolgens tweedehands en met garantie door. Doel is om zoveel mogelijk spullen te hergebruiken en zo de impact op ons milieu te beperken en afval te vermijden. Via het tweedehandsaanbod van Decathlon krijgen consumenten die minder koopkrachtig zijn ook de kans om kwalitatief sportmateriaal te kopen aan een lagere prijs.

Al 25 jaar kan je naar Decathlon België om sportmateriaal te kopen. Maar voortaan kan je ook zelf sportspullen die je niet meer gebruikt aan de sportwinkelketen verkopen. Zelfs als je die niet bij Decathlon kocht. Je krijgt de waarde van het sportmateriaal terug via aankoopbonnen die twee jaar geldig blijven en je niet alleen kan besteden aan het nieuwe aanbod, maar ook aan het tweedehands- of verhuuraanbod van de sportwinkelketen.

Omgekeerd shoppen dus, en dat slaat aan in België: Decathlon kocht tijdens een testfase alleen dit jaar al 26.000 spullen terug. Maar dat kan beter en dus schaalt de sportwinkelketen zijn dienst vanaf vandaag op en zet hij hem een maand lang extra in de kijker door zijn naam om te keren.

Arnaud De Coster, verantwoordelijke tweedehands Nolhtaced België: “Decathlon is 25 jaar geleden gestart in België met als doel om sport voor zoveel mogelijk Belgen toegankelijk te maken. Die missie blijft, maar tijden veranderen. We willen er ook voor zorgen dat iedereen milieubewust kan sporten. Om duurzaam te groeien, zetten we daarom volop in op onze terugkoopdienst, ons tweedehandsaanbod, verhuur en herstellingen. Op het eerst gezicht lijkt deze naamsverandering naar Nolhtaced misschien een marketingstunt, maar we willen vooral onze terugkoopdienst bij een zo groot mogelijk publiek bekend maken en op die manier zoveel mogelijk spullen hergebruiken, de drempel voor tweedehands verlagen en de koopkracht verhogen.”

Bijna alle sportmateriaal welkom

Nolhtaced wil met de actie zoveel mogelijk consumenten overtuigen om oud of ongebruikt sportmateriaal van onder het stof te halen en een tweede leven te schenken. De vraag naar tweedehands spullen stijgt in België en de sportwinkelketen wil met de grootschalige campagne zijn aanbod aan tweedehands uitbreiden om de vraag te kunnen volgen.

Uit een recent onderzoek dat het door onderzoeksbureau Indiville liet uitvoeren bij meer dan 1.000 Belgen, gaf 30% aan de aankoop van nieuwe sportkledij en nieuw sportmateriaal uit te stellen door de gestegen levenskost. 20% gaf aan tweedehandsmateriaal te kopen en 15% tweedehandssportkledij.

Arnaud De Coster, verantwoordelijke tweedehands Nolhtaced België: “Vanaf dit jaar zetten we alles op alles voor onze terugkoopdienst. Zo kochten we sinds begin van dit jaar al 26.000 producten in goede staat terug in België. Goed voor een totale uitgekeerde waarde van 593.220 euro in aankoopbonnen. Die bonnen blijven twee jaar lang geldig en kunnen klanten niet alleen voor het nieuwe aanbod gebruiken, maar ook voor ons tweedehandsaanbod of onze verhuurdienst. Zo blijven we circulair. De ingezamelde producten knappen we op en verkopen we tweedehands en mét garantie door. Wordt er een product aangeboden dat niet meer doorverkocht kan worden, dan kan je het gratis achterlaten voor recyclage. Producten die we uiteindelijk niet tweedehands verkocht krijgen, doneren of recycleren we.”

Consumenten kunnen zo goed als bijna alle sportmateriaal dat in uitstekende of zeer goede staat is, verkopen. Zo aanvaardt de sportwinkelketen alle sportspullen, behalve hygiëneproducten zoals ondergoed, zwemkleding of sokken en veiligheidsproducten zoals fietshelmen of producten die te versleten of te beschadigd zijn. Opmerkelijk: Nolhtaced aanvaardt ook sportmateriaal dat consumenten in het verleden bij andere winkels kochten, behalve cardiotoestellen omdat extra onderdelen hiervan moeilijk te vinden zijn

Klassiek consumptiepatroon verandert

Onder invloed van de hoge inflatie die het leven de voorbije maanden duurder maakte, merkt Nolhtaced de stijgende interesse in tweedehandsspullen ook in de praktijk. Van de meer dan 40.000 sportartikelen (26.000 producten teruggekocht, 15.000 producten uit retours, expo- en testmodellen) die de sportwinkelketen sinds begin dit jaar in zijn winkels tweedehands aanbiedt, werd maar liefst 80% verkocht. ​ De top drie van populaire tweedehandsproducten zijn kinderfietsen, mountainbikes en fitnesstoestellen, maar ook in kleding en schoenen ziet Nolhtaced een stijgende interesse.

Het tweedehandsaanbod zorgt er niet alleen voor dat sportartikelen zo lang mogelijk meegaan, maar het biedt ook de mogelijkheid aan consumenten die minder koopkrachtig zijn kwalitatief sportmateriaal te kopen aan een lagere prijs.

Joeri Moons, verantwoordelijke duurzaamheid Nolhtaced België: “We zien niet alleen een nieuw businessmodel in tweedehands, maar we zien vooral de noodzaak om het beter te doen. Ons klassieke consumptiepatroon moet anders: minder nieuwe producten kopen en meer ouder materiaal doorverkopen, herstellen of huren. Consumenten beginnen ook anders naar spullen te kijken dan vroeger. Het gaat minder om bezit en meer om gebruik. Die verschuiving past volledig in onze circulaire strategie waarmee we het hergebruik van producten zoveel mogelijk willen stimuleren en verantwoordelijk willen blijven gedurende de volledige levenscyclus van onze producten. Dat betekent ook onze producten zo ontwerpen dat ze lang kunnen meegaan.”

Nolhtaced in straatbeeld

Naast de logo’s op de website en de sociale mediakanalen zal Nolhtaced ook in het straatbeeld opduiken. De banners aan de gevels van de winkels in Evere, Namen en Gent worden een maand lang vervangen door de omgekeerde bedrijfsnaam. Uiteraard kan je ook sportmateriaal verkopen in de winkels waar de gevelreclame niet is gewijzigd. De Nolhtaced-banners worden achteraf geupcycled tot tassen die Decathlon zal gebruiken om producten uit zijn verhuuraanbod veilig te vervoeren.