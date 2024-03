Spinning Jenny, Statieheld en No Waste Army zijn de landelijke winnaars van de Circulaire Innovatie Top in respectievelijk de categorieën: Circulaire Change Maker, Circulaire Start-Up en Circulaire Community. Dat werd bekend gemaakt tijdens een spannende finale op vrijdag 15 maart 2024 in de Malietoren in Den Haag. In totaal 15 finalisten uit de provincies Overijssel, Flevoland, Gelderland, Brabant en Limburg streden hier om de landelijke titel. Geen eenvoudig te winnen competitie, want de kwaliteit van alle inzendingen was hoog met een diversiteit aan circulaire innovaties. Daarmee was deze finale een mooi onderdeel binnen de Week van de Circulaire Economie.

Annemarie van Oorschot, Programmamanager Groene Groeiers, opende de finale en benadrukte het belang van deze challenge voor de bredere circulaire economie in Nederland: “De Circulaire Top heeft dit jaar 100 duurzame koplopers in beeld gebracht; bedrijven en organisaties die daadkrachtig en innovatief de zo broodnodige ontwikkeling naar een circulaire economie een boost geven. Zij werken keihard aan het toekomstige verdienvermogen van een duurzaam Nederland. Die koplopers verdienen allemaal een prijs!” Daarna mochten de finalisten per categorie hun innovatie pitchen onder leiding van presentator Joris Putman. De finalisten gingen in gesprek met elkaar en beantwoordden daarbij ook kritische vragen van de jury. Hierna was het aan de jury om de winnaars te kiezen. Ze beoordeelden de innovaties op mate van circulariteit en samenwerking in de keten, schaalbaarheid en het vernieuwende karakter. Juryvoorzitter Barbara Huizink prijst de kwaliteit van de innovaties en het enthousiasme van de ondernemers.

WINNAAR Circulaire Change Maker: Spinning Jenny

Oud textiel wordt op dit moment vaak verbrand of verwerkt in laagwaardige toepassingen (denk aan isolatie van auto’s en vaatwassers). Spinning Jenny koopt gerecyclede textielvezels in en spint er met een hypermodern machinepark weer nieuwe garens van. Dit kan vervolgens weer gebruikt worden in hoogwaardige toepassingen, bijvoorbeeld autostoelbekleding, tapijten of werkkleding.

Paula Gerritsen, CEO Spinning Jenny: ‘Fantastisch, wat een erkenning voor het werk dat we gedaan hebben! De andere genomineerden waren ook hele goede change makers, dus ik vond het heel spannend. Maar ik ben heel blij dat we gewonnen hebben!’

WINNAAR Circulaire Start Up: Statieheld

Statieheld biedt een slimme recycle bak voor kleine flessen en blikjes. Je kunt ze hier gemakkelijk inleveren terwijl je onderweg bent, en het statiegeld wordt meteen uitbetaald via een app.

Valerie van Zuijlen, CEO Statieheld: “Het is zo mooi om te zien dat iedereen op zijn eigen manier innoveert. De wedstrijd brengt provincies bij elkaar. We moeten niet op een eilandje zitten, maar juist elkaar versterken. Ook wij ‘team Statieheld’ hebben in deze landelijke finale circulaire collega’s gevonden. Dat we hebben gewonnen is echt een extra push in de rug. Het is niet altijd makkelijk om met grote partijen te moeten concurreren. Dat doen we met een jong team, we werken dag en nacht om het verschil te maken!”

WINNAAR Circulaire Community: No Waste Army

In Nederland gooien we ongeveer 33 kilo afval per jaar weg. Per persoon! Vaak begint dit probleem al vooraan in de keten. Boeren en telers kunnen hun producten niet kwijt, omdat ze niet aan het perfecte plaatje voldoen. No Waste Army koopt deze producten voor een eerlijke prijs op en laat er houdbare producten van maken door haar producenten. Hiermee maken ze de voorraadkast van de boeren leger en van hun leden voller. Zo dragen ze bij aan het structureel oplossen van voedselverspilling.

Mayke de Bruin, allround commandant bij No Waste Army: “Heel erg bedankt dat wij uit al die initiatieven naar voren zijn gekomen! Ik denk dat we allemaal winnaars zijn. Het is zo tof om te zien dat hier zoveel initiatieven staan die niet alleen praten, maar ook echt doen! Wij kunnen deze overwinning goed gebruiken en daar redden we alleen maar meer voedsel mee! Nog meer impact maken.”

Over de Circulaire Innovatie Top

Circulair ondernemen is de toekomst. De continuïteit van onze maakindustrie, bouw, landbouw en vele andere sectoren valt of staat met het realiseren van circulaire innovaties. Nederland kent veel innovatieve organisaties en ideeën. Daarom organiseren VNO-NCW Midden, VNO-NCW Brabant Zeeland en de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) de landelijke Circulaire Innovatie Top. Dit doen ze samen met partners Pre Zero, Money Meets Ideas en het Versnellingshuis. Het doel van deze challenge is om regionale ondernemers in de spotlight te zetten en te laten zien wat zij te bieden hebben op het gebied van circulaire innovaties. Hiermee inspireren ze andere ondernemers. Het uiteindelijke doel is om de ondernemers te helpen om een vervolg te geven aan de verdere uitwerking en ontwikkeling van hun circulaire innovatie.

Jury

De jury bestond uit juryvoorzitter Barbara Huizink, directeur Innovatie bij PreZero, Sanne Westra, beleidssecretaris Circulaire Economie en Milieu bij VNO-NCW en MKB Nederland, Gabrielle Werkhoven, relatiemanager bij Het Versnellingshuis en Frank Groenevelt, adviseur bij Money Meets Ideas.