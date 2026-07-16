De Klimaattop Gebouwde Omgeving (KTGO) heeft vandaag de eerste tussenrapportage gepresenteerd van elf deals die tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 zijn gesloten. Programmadirecteur Wietse Walinga overhandigde het eerste exemplaar aan Jan van Beuningen, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De rapportage maakt inzichtelijk welke maatschappelijke impact de geselecteerde deals inmiddels realiseren en wordt vanaf vandaag openbaar beschikbaar gesteld.

Tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving 2025 werden meer dan dertig deals gesloten. Voor deze tussenrapportage heeft KTGO elf representatieve deals geselecteerd. De rapportage laat zien dat de gemaakte afspraken niet op papier zijn blijven staan, maar leiden tot concrete samenwerking, uitvoering en maatschappelijke impact. Daarmee onderstreept KTGO haar uitgangspunt: van praten naar doen!

Wietse Walinga, programmadirecteur KTGO: “Te vaak stopt het na de ondertekening van een samenwerking en blijft het bij goede intenties. Bij KTGO begint het daar pas. Door de voortgang van deals structureel te monitoren en openbaar te maken, laten we zien welke impact samenwerking daadwerkelijk oplevert. Zo leren partijen van elkaar en versnellen we samen de verduurzaming van de gebouwde omgeving.”

Jan van Beuningen, directeur Bouwen & Energie bij Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “De grote opgaven in de gebouwde omgeving vragen om samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Mooi dat KTGO deze partijen bij elkaar brengt en er tastbare resultaten liggen voor de volgende top. Zo laten we zien dat verduurzaming vooral in de praktijk tot leven komt. Vooral door het gewoon met elkaar te doen’.

Eerste resultaten zichtbaar

De tussenrapportage laat zien dat de eerste resultaten inmiddels zichtbaar zijn. Zo zijn onder meer categorie 1-milieudata voor warmtepompen opgenomen in de Nationale Milieudatabase, is een landelijke pilot gestart om huishoudens te ondersteunen bij energiebesparing, wordt gewerkt aan een Programma van Eisen voor gezonde kinderopvanglocaties, ontwikkelen zeventien adviesbureaus gezamenlijk een uniforme CO2-aanpak en wordt de grootste circulaire zonnecarport ter wereld gerealiseerd. Daarnaast zijn nieuwe samenwerkingen ontstaan op het gebied van biobased bouwen, circulair glas, klimaatadaptatie, weerbaarheid en gezonde leefomgevingen.

De selectie van elf deals laat bovendien zien hoe breed de impact van KTGO inmiddels is. De samenwerkingen variëren van technische innovaties en circulaire bouwoplossingen tot energiearmoede, gezondheid, gebiedsontwikkeling en weerbaarheid. Vrijwel alle deals zijn gericht op het ontwikkelen van schaalbare aanpakken en praktijkoplossingen die ook buiten de oorspronkelijke samenwerking toepasbaar zijn.

Samenwerken aan versnelling

De tussenrapportage is onderdeel van de werkwijze van KTGO om de impact van samenwerking zichtbaar te maken. Door de voortgang van deals structureel te monitoren en openbaar te delen, ontstaat inzicht in wat werkt, waar kansen liggen voor verdere opschaling en hoe organisaties elkaar kunnen versterken. De rapportage is daarmee niet alleen een verantwoording van behaalde resultaten, maar ook een uitnodiging aan overheden, bedrijven en kennisinstellingen om succesvolle initiatieven verder te brengen.

Tijdens de Klimaattop Gebouwde Omgeving op 4 en 5 november 2026 gaat KTGO opnieuw tientallen nieuwe deals initiëren, faciliteren en activeren. Ook deze samenwerkingen zullen de komende jaren worden gevolgd, zodat de impact van KTGO steeds beter zichtbaar wordt en succesvolle initiatieven navolging kunnen krijgen.

Foto: Wietse Walinga (links), programmadirecteur van de Klimaattop Gebouwde Omgeving, en Jan van Beuningen (rechts), directeur Bouwen & Energie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Fotograaf Phil Nijhuis)