Sinds hun vaststelling in 2015 hebben de Sustainable Development Goals (SDG’s) op grote schaal resultaten opgeleverd – waardoor miljarden mensen toegang hebben gekregen tot water, elektriciteit en gezondheidszorg. De vooruitgang blijft echter ongelijkmatig en onvoldoende. Zonder een resolute impuls om snel op te schalen wat werkt, dreigt de belofte van de SDG’s onbereikbaar te worden, aldus het vandaag gepubliceerde rapport over de Sustainable Development Goals 2026.

Wat tien jaar aan bewijs ons leert: de SDG’s leveren resultaten op

Sinds 2015 hebben duurzame investeringen, een degelijk beleid en internationale samenwerking de levens van miljarden mensen wereldwijd verbeterd, met meetbare vooruitgang op alle SDG’s. Bijna een miljard mensen kregen toegang tot veilig drinkwater en 1,2 miljard tot veilige sanitaire voorzieningen. Het aantal nieuwe hiv-infecties daalde met 30 procent tussen 2015 en 2024, en het aantal aids-gerelateerde sterfgevallen met 35 procent. Elektriciteit bereikt nu 92 procent van de wereldbevolking. De internettoegang is gestegen van 40 naar 74 procent. Sociale bescherming dekt voor het eerst in de geschiedenis meer dan de helft van de wereldbevolking.

Achter deze resultaten schuilt een belangrijke en vaak over het hoofd geziene prestatie: de datarevolutie. Tien jaar geleden waren er slechts gegevens beschikbaar voor de helft van alle SDG-indicatoren. Vandaag de dag omvat een wereldwijde database met meer dan 3,2 miljoen datapunten bijna elke indicator, waardoor landen kunnen vaststellen waar de vooruitgang versnelt, waar er nog steeds lacunes zijn en welk beleid resultaten oplevert.

“Geleid door de gegevens in dit rapport blijft onze visie op de Agenda 2030 binnen handbereik. Laten we samen een beslissende laatste inspanning leveren om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken en een gezonde, welvarende toekomst voor iedereen op te bouwen”, aldus secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties.

Waarom de wereld tekortschiet: overlappende crises en een groeiend financieringsgat

Ondanks de vooruitgang blijven er echter grote uitdagingen bestaan. Van de 139 SDG-doelstellingen waarvoor trendgegevens beschikbaar zijn, ligt slechts 36 procent op schema of boekt matige vooruitgang. Bijna de helft – 49 procent – ​​boekt te weinig vooruitgang en 15 procent is zelfs teruggevallen ten opzichte van de basislijn van 2015.

Eén op de tien mensen leeft nog steeds in extreme armoede. Ongeveer 2,3 miljard mensen kampen met matige of ernstige voedselonzekerheid. Meer dan 150 miljoen kinderen hebben nog steeds een groeiachterstand. De moedersterfte ligt bijna drie keer zo hoog als de wereldwijde doelstelling. Geen van de doelstellingen voor gendergelijkheid ligt op schema. Het aantal mensen dat getroffen wordt door klimaatgerelateerde rampen is sinds 2015 meer dan verdubbeld. Escalatie van conflicten, klimaatverandering, een afnemende economische groei, een stijgende schuldenlast en een recorddaling van de officiële ontwikkelingshulp verergeren het tekort en treffen de meest kwetsbare mensen ter wereld onevenredig hard.

Wat moet er nu gebeuren: opschalen wat werkt

Het rapport benadrukt dat de Sustainable Development Goals (SDG’s) nog steeds het wereldwijde blauwdruk vormen voor vrede, welvaart en duurzaamheid. De bewijzen die in meer dan tien jaar implementatie zijn verzameld, tonen aan dat zinvolle vooruitgang mogelijk is – maar alleen wanneer politieke wil, financiering, innovatie en internationale samenwerking op elkaar zijn afgestemd.

“Meer dan tien jaar implementatie heeft aangetoond wat mogelijk is”, aldus Li Junhua, ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Economische en Sociale Zaken. “De taak is nu om de succesvolle aanpak op te schalen – met de urgentie, investeringen en samenwerking die nodig zijn om de belofte van de Agenda 2030 waar te maken.”

Het dichten van het jaarlijkse financieringsgat van circa 4 biljoen dollar voor de Sustainable Development Goals (SDG’s) – via het Sevilla-akkoord en de hervorming van de internationale financiële architectuur – is essentieel. Dit moet gepaard gaan met sterkere datasystemen via het Medellín-kader om investeringen eerst naar de meest kwetsbaren te leiden. Het versnellen van de energietransitie, het benutten van grensverleggende technologieën, waaronder kunstmatige intelligentie, voor duurzame ontwikkeling, het bevorderen van gendergelijkheid als een overkoepelende prioriteit en het versterken van multilaterale samenwerking zullen eveneens cruciaal zijn voor succes.

De keuzes die de komende vier jaar worden gemaakt – op het gebied van financiering, samenwerking en collectieve crisisbestrijding – zullen volgens het rapport een blijvend effect hebben op toekomstige generaties.

Aanvullende belangrijke feiten en cijfers

Vooruitgang

De meeste regio’s zullen tegen 2030 bijna extreme armoede hebben uitgeroeid, met uitzondering van Afrika ten zuiden van de Sahara, het Midden-Oosten en Noord-Afrika, en Oceanië (exclusief Australië en Nieuw-Zeeland).

Tussen 2012 en 2024 daalde de prevalentie van groeiachterstand bij kinderen onder de vijf jaar, wat resulteerde in 30,2 miljoen minder kinderen met groeiachterstand wereldwijd.

Het percentage bevallingen dat werd begeleid door gekwalificeerd medisch personeel steeg van 80 naar 87 procent tussen 2015 en 2025 en ligt op schema om de doelstelling van 90 procent in 2030 te bereiken.

Tussen 2019 en 2025 werden 99 wetswijzigingen doorgevoerd om discriminerende wetten af ​​te schaffen en kaders voor gendergelijkheid te creëren; Vrouwen bekleden nu 27,4 procent van de parlementszetels, een stijging ten opzichte van 22,3 procent in 2015.

Kinderarbeid daalde met meer dan 20 miljoen tussen 2020 en 2024.

De wereldwijde werkloosheid bereikte in 2025 een bijna historisch laag niveau van 4,9 procent.

De capaciteit voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit per hoofd van de bevolking groeide met een recordpercentage van 14 procent tussen 2023 en 2024 en is nu 2,2 keer zo hoog als in 2015.

Uitdagingen