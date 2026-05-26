HF Sinclair verlaagt op haar locatie in Amsterdam het aardgasverbruik en de CO₂-uitstoot met ongeveer 357 ton per jaar. Op deze locatie produceert het bedrijf onder de merknaam Sonneborn witte oliën, petrolatums en wassen.

De besparing staat gelijk aan bijna 3 procent van de totale uitstoot van de locatie en wordt ondersteund vanuit het Transitiefonds van Port of Amsterdam.

Producten voor medicijnen en verzorging

Sonneborn produceert in de Amsterdamse haven zeer zuivere oliën en wassen. Deze worden gemaakt uit aardolie. In de fabriek worden olie-grondstoffen eerst gescheiden en daarna verder gezuiverd. Daarbij worden onder meer geur, kleur en andere onzuiverheden verwijderd. Zo ontstaan grondstoffen die geschikt zijn voor toepassingen in producten zoals zalf, cosmetica, babyproducten, medicijnen en industriële toepassingen. Vanuit Amsterdam worden deze producten naar klanten over de hele wereld vervoerd.

Efficiënter koelen, minder stoom nodig

In het productieproces wordt koeling gebruikt om processen onder de juiste omstandigheden te laten verlopen. Door de procesintegratie aan te passen, maakt Sonneborn dit onderdeel energiezuiniger. Daardoor is minder energie nodig, daalt het aardgasverbruik en neemt de CO₂-uitstoot van de fabriek direct af.

‘Veel verduurzaming zit niet alleen in grote doorbraken, maar juist in slimme verbeteringen van bestaande processen,’ zegt Floris Hekster, Vice President Operations van de Amsterdamse vestiging van Sonneborn. ‘Door het koelwater efficiënt in te zetten, hebben we minder stoom nodig. Dat verlaagt direct ons gasgebruik en onze uitstoot.”

Steun uit het Transitiefonds

Voor het project maakt Sonneborn gebruik van het Transitiefonds van Port of Amsterdam. Met dit fonds ondersteunt het havenbedrijf investeringen die de uitstoot van bedrijven in het havengebied verminderen. Veel verduurzamingsmaatregelen in de industrie vragen aanpassingen aan bestaande installaties. Dat brengt kosten en technische risico’s met zich mee. Het Transitiefonds helpt bedrijven om dit soort projecten sneller van de grond te krijgen. Port of Amsterdam draagt € 100.000 bij aan de realisatie van dit project waarvan de totale investering € 250.000 is.

Stap voor stap naar een duurzamere haven

De Amsterdamse haven is volop in transitie en heeft de ambitie om in 2040 de bestemmingshaven voor schone scheepvaart, circulaire industrie en hernieuwbare energie te zijn. De verduurzaming van de industrie in het havengebied vraagt om verschillende soorten maatregelen: minder energiegebruik, inzet van duurzame energiedragers, gebruik van circulaire grondstoffen en aanpassingen in processen en infrastructuur. Port of Amsterdam blijft daarom samen met bedrijven in het havengebied werken aan nieuwe projecten die de industrie stap voor stap duurzamer maken.