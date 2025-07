Solarix, innovatief en leidend in zonnegevels, haalt een investering op van € 4,2 miljoen om haar internationale ambities te versnellen, opschaling mogelijk te maken en haar unieke positie verder te verstevigen. Naast deze financiering is er bovendien € 1,3 miljoen bij het Nationaal Groeifonds gereserveerd voor de plannen van Solarix. ROM InWest en VP Capital, aangevuld met een aantal particuliere investeerders, participeren in deze financieringsronde. Een aantal van de huidige investeerders doet opnieuw mee in deze investering, waarmee de financieringspositie van Solarix versterkt wordt. KplusV heeft de investeringsronde begeleid.

Internationale versnelling

Het Solarix zonnegevelpaneel wordt in vele projecten in Nederland al toegepast, het product is daarmee ook schaalbaar, concurrerend en toepasbaar elders. De Europese markt biedt enorme kansen, aangezien duurzaamheidsvoorschriften en zonne-energie daar nog meer gemeengoed zijn. Solarix werkt met resellers in een aantal focusgebieden in Europa om zo vanuit lokale expertise en netwerken, haar product breed toe te passen. Met deze investering kan dit netwerk verder vergroot worden. Naast Europa blijft Solarix uiteraard actief in Nederland.

Reservering Nationaal Groeifonds

Daarnaast dient de financiering als co-financiering voor een subsidieaanvraag bij RVO, waarmee Solarix haar assemblage kan automatiseren en de kleurtechnologie zelf ter hand kan nemen. Daarmee wordt ingezet op in house assemblage en kleuring om de efficiency van panelen en processen te optimaliseren. Deze subsidie komt uit het Nationaal Groeifonds programma SolarNL, waarvoor nu in eerste aanleg € 1,3 miljoen gereserveerd staat. Als doelstelling worden behaald wordt deze samenwerking verder uitgebreid en komen extra gelden vrij.

Antwoord op netcongestie, verduurzaming en esthetiek

Solarix unieke innovatieve zonnegevelpaneel geeft gebouwen meer capaciteit voor de opwekking, buffering en levering van duurzame energie. Dat is juist nu relevant, aangezien netcongestie en terug levering vragen om meer spreiding van energiewinning. Daarnaast is het geveloppervlak dé sleutel om duurzaamheidseisen zoals BENG en GPR te halen, maar ook om ruimte te creëren voor dak installaties en groene daken. Tezamen met het design ontstaat een geïntegreerde gevel die zowel architectonisch is als energie opwekt.