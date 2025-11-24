Binnen de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven heeft Sodexo, als hoofdaannemer van de facilitaire dienstverlening, per 1 augustus 2025 CSU aangesteld als nieuwe partner voor de schoonmaakactiviteiten. CSU neemt de werkzaamheden over van de eerdere leverancier en verzorgt zowel de reguliere schoonmaak als specialistische diensten zoals cleanroomreiniging, productieomgevingen en hospitality-ondersteuning.

De samenwerking maakt deel uit van de integrale facilitaire dienstverlening die Sodexo verzorgt voor BIC: een complex met 54 huurders waar innovatie, technologie en kennisdeling centraal staan. Sodexo is verantwoordelijk voor alle food & facilitaire services, inclusief twee restaurants, servicedesk, accountmanagement, banqueting & events en BHV-coördinatie.

Partnerschap gericht op kwaliteit en continuïteit

De keuze voor CSU is mede ingegeven door de omvang, complexiteit en dynamiek van de campus. Met haar expertise in zowel reguliere als specialistische schoonmaak waarborgt CSU een stabiele en hoogwaardige dienstverlening binnen de kaders van Sodexo’s integrale facilitaire visie. De continuïteit van de dienstverlening is geborgd, met behoud van vertrouwde gezichten en versterking van kwaliteit, innovatiekracht en duurzaamheid.

Naast de Brainport Industries Campus vallen ook ATM Oirschot (gestart op 1 juli 2025) en Illumina Eindhoven onder de samenwerking tussen Sodexo en CSU, waarbij dezelfde integrale aanpak wordt gehanteerd.

Schoonmaak die meebeweegt met de dynamiek van de campus

Met een bezettingsgraad van 99% vraagt BIC om een intensieve, flexibele en hoogwaardige schoonmaakaanpak. CSU levert maatwerk per huurder, afgestemd op het gebruik van ruimtes en specifieke wensen. De dienstverlening beweegt mee met hybride werken en kent een sterke focus op hostmanship en cleanroomkwaliteit. Dankzij een team van vaste medewerkers en mobiele specialisten is er altijd voldoende capaciteit én expertise beschikbaar. CSU zorgde voor een warme overgang: alle schoonmaakmedewerkers met een vast contract zijn direct overgenomen, waardoor vertrouwde gezichten behouden bleven.

Innovatie en duurzaamheid als fundament

Niet alleen mensen, maar ook techniek maakt het verschil. CSU werkt met circulaire werkwagens, duurzame kleding en het Green & Social Impact Dashboard. Chemievrij schoonmaken, robotisering en mechanisatie van repeterende taken zijn onderdeel van de aanpak. Kwaliteit wordt geborgd via DKS/KBF/VSR.

Geselecteerd op kwaliteit en impact

De samenwerking is tot stand gekomen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. CSU onderscheidt zich door haar duurzame aanpak, lokale betrokkenheid en sterke implementatiekracht. Voor specifieke onderdelen zoals groenvoorziening en ongediertepreventie werkt Sodexo met gespecialiseerde partners die onderdeel zijn van het Sodexo preferred supply partner netwerk. In een aantal gevallen doet zij dat ook voor schoonmaak. CSU maakt nu ook onderdeel uit van dit netwerk.

“Deze samenwerking is een prachtig voorbeeld van hoe we met innovatie en duurzaamheid echte waarde creëren voor onze klanten en hun gebruikers,” zegt Patrick de Groot, Business Unit directeur bij CSU. “We zijn trots op het vertrouwen van Sodexo en kijken uit naar een langdurige samenwerking op deze unieke locatie.”

“Voor Sodexo is het belangrijk dat onze partners aansluiten bij onze visie op Integrated Facility Management,” aldus Annemieke van der Plaat, Accountdirecteur bij Sodexo. “CSU biedt niet alleen kwaliteit en flexibiliteit, maar ook een sterke focus op duurzaamheid, innovatie en hospitality, precies wat onze huurders op BIC nodig hebben.”

Op de foto: (van links naar rechts van boven naar onder): Stefano De Palma (CSU), Eric Veurink(BIC), Teun Broerse (Sodexo), Kristel Timmermans (CSU), Mandy Verbunt (CSU), Annemieke van der Plaat (Sodexo), Sophia Cheung (Sodexo), Patrick de Groot (CSU)