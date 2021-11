SodaStream verbindt zich aan ‘Reducing Carbon Footprint Label’

SodaStream International maakt bekend dat het voortaan haar ecologische footprint, gecertificeerd door Carbon Trust, zal delen met de consument. Zowel bij het bekende Spirit bruiswatertoestel als bij de nieuwe generatie SodaStream-modellen is het merk transparant over de impact op het milieu. Het label is een engagement voor de toekomst, want het vereist een tweejaarlijkse hercertificering, waarbij moet worden aangetoond dat de ecologische voetafdruk blijft verminderen.

SodaStream biedt met haar nieuwe manier van drinken al een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid in het algemeen en plastic besparen in het bijzonder. Afgelopen Earth Day sprak het bedrijf de ambitie uit om tegen 2025 wereldwijd 72 miljard plastic wegwerpflessen te besparen. Met één herbruikbare SodaStream-fles bespaart men tot duizenden plastic flessen voor eenmalig gebruik. Transparantie over de ecologische voetafdrukgegevens is een verdere uitbreiding van SodaStreams inzet voor de planeet.

Carbon Trust

Carbon Trust is al meer dan 20 jaar pionier op het gebied van decarbonisatie voor bedrijven, overheden en organisaties over de hele wereld. Als onderdeel hiervan meet en analyseert deze onafhankelijke organisatie de ecologische voetafdruk van bedrijven, toeleveringsketens en producten.

Engagement voor toekomst

SodaStream behaalde het ‘Reducing Carbon Footprint Label’ voor de Spirit Starter Pack (inclusief bruiswatertoestel, herbruikbare fles, koolzuurcilinder en verpakking). Om haar toewijding te tonen, zal SodaStream ook bij haar nieuwe generatie bruiswatertoestellen, die binnenkort verschijnt, transparant zijn over de ecologische afdruk.

“We willen de consumenten bewuster maken van hun impact op het milieu en de CO2-uitstoot is duidelijk kwantificeerbaar dus we zijn hier graag transparant over. Het milieu staat hoog op de agenda bij zowel de consument als het bedrijfsleven, we delen allemaal dezelfde zorg dus we moeten elkaar helpen”, aldus Johan Schepers, General Manager SodaStream Benelux.