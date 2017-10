Sociale vernieuwer Aart van Veller verkozen tot Ashoka Fellow

Ashoka’s werelds grootste nonprofit netwerkorganisatie voor sociaal ondernemers, brengt samen met de Global Academy Foundation system changing sociale ondernemers en innovators samen. Naast Braziliaanse presidentskandidate Marina Silva treeds ook Aart van Veller tot het netwerk toe als Ashoka Fellow, een beschermde positie binnen het netwerk van sociale vernieuwers.

Tijdens een evenement vanavond (11 oktober) zal gevierd worden dat Aart van Veller verkozen is tot Ashoka Fellow, een leidend voorbeeld van innovatie in actie. Van Veller heeft middels zijn bedrijf Vandebron de energieproductie in Nederland gerevolutioneerd en zet zowel consumenten als producenten in hun kracht door hen een alternatief model te bieden. In zijn eigen woorden:

“Ondernemerschap is de belangrijkste route richting een duurzame economie. We moeten duurzaamheid tot de meest logische keuze maken, niet per se door te wijzen op minder consumeren, maar op slimmer consumeren. Te veel bedrijven klampen zich vast aan een verouderd bedrijfsmodel, terwijl het geen kwestie is van ‘of’, maar ‘hoe’ en ‘hoe snel’ we de transitie naar een duurzame economie en samenleving maken.”

Ashoka is ook vereerd Marina Silva in Amsterdam te mogen verwelkomen. Zij zal haar verhaal met ons delen, hoe zij system change voor elkaar heeft gekregen in haar geboorteland Brazilië, waar zij momenteel genomineerd is als presidentskandidate. Zij heeft al vele internationale onderscheidingen gehad, waaronder: Champions of the Earth (United Nations Environmental Program, 2007), Top Global Thinkers (Foreign Policy Magazine List, 2010) en Women of the Year (British Financial Times, 2014). Marina is alom gevierd als ethisch politica en gedreven om sociale uitdagingen aan te pakken, zowel lokaal als globaal.

“In het verleden, was het zo dat de ene beschaving zou falen, waar een ander opbloeide. Maar onze samenleving, ons probleem, is een wereldwijd probleem. Als we dat probleem niet oplossen, heeft dat wereldwijde gevolgen.”

Over Ashoka

Opgericht door Bill Drayton in de Verenigde Staten en in de afgelopen 35 jaar gegroeid over de hele wereld. Ashoka steunt System Changevia de bijzondere ondernemers (Fellows) en hun unieke en schaalbare innovaties, door hen te helpen hun sociale impact te vergroten en de wereld mooier te maken. Steun wordt geleverd via het uitgebreide en waardevolle Ashoka netwerk van Fellows, support members, bedrijven, scholen en andere partners, die allemaal bijdragen aan een Everyone A Changemaker wereld.

Over de Global Academy Foundation

Dertig jaar geleden opgericht door Walter Link, heeft de Global Academy Foundation transformatieve System Change geleid en bijgedragen aan change movements in duurzaam ondernemen, integrale geneeskunde, holistisch onderwijs en global leadership. Wereldwijd, steunen zij Ashoka Fellows en andere change leaders in maatschappelijke organisaties, duurzame bedrijven en politiek met coaching, innovatie, strategie en leiderschapsprogramma’s. Ook hebben ze bijgedragen aan het ontwikkelen van het eerste volledige geaccrediteerde MBA programma in Duurzaam Ondernemen in de Verenigde Staten.