Social Handprint en Shell Nederland lanceren de landelijke Impuls Mobiliteit : een financiële donatie voor maatschappelijke organisaties die hun mobiliteit willen verduurzamen of die in de kern gericht zijn op duurzame mobiliteit en hun toekomstbestendigheid willen vergroten.

Direct verduurzamen met impact

Tussen 13 tot en 20 oktober 2025 kunnen maatschappelijke organisaties een aanvraag indienen. Door de snelle afhandeling en uitbetaling kunnen organisaties vrijwel direct aan de slag.

De Impuls Mobiliteit is er voor buurtinitiatieven, sociale ondernemingen, goede doelen en culturele instellingen . De bijdrage kan bijvoorbeeld worden ingezet voor:

de aanschaf van een (elektrische bak)fiets,

een abonnement op deelmobiliteit,

het installeren van een laadpaal,

of, voor organisaties met mobiliteit als kerntaak, de ontwikkeling van communicatiemateriaal of de inrichting van administratiesystemen.

Zo helpt de Impuls organisaties om duurzamer te opereren en hun maatschappelijke waarde te vergroten.

MeetUp en meer informatie

Op maandag 22 september om 15.30 uur organiseert Social Handprint een digitale MeetUp. Tijdens deze bijeenkomst wordt de aanvraagprocedure toegelicht en kunnen initiatiefnemers hun vragen stellen.

Aanmelden kan via deze link.

Voor vragen kunnen organisaties contact opnemen via impuls@socialhandprint.com .

Maatschappelijke waarde

Eerdere Impulsen hebben laten zien dat deze donaties werken: tot nu toe zijn al 364 organisaties geholpen bij de overstap naar schonere vormen van energie en mobiliteit. Hun gezamenlijke maatschappelijke waarde bedraagt ruim €400 miljoen , gemeten met de Social Handprint. Iedere gedoneerde euro levert gemiddeld 1,5 euro aan maatschappelijke waarde op voor Nederland.

Over de samenwerking

De Impuls Mobiliteit wordt mede mogelijk gemaakt door Shell Nederland als onderdeel van het Shell Impact Fonds voor een Inclusieve Energietransitie. Met dit fonds wil Shell de toegang tot schonere energie en mobiliteit vergroten en bijdragen aan programma’s die mensen voorbereiden op de banen van de toekomst.