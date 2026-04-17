Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, heeft met Shell Nederland een landelijke samenwerkingsovereenkomst getekend. Dankzij de nieuwe samenwerking kunnen gasten op bijna 500 Shell-stations hun lege flesjes en blikjes eenvoudig inleveren aan de kassa, als betalingsmiddel of tegen uitbetaling. Hiermee vergroten beide partijen de toegankelijkheid van statiegeldinzameling waardoor er nog meer lege plastic en metalen verpakkingen als waardevolle materialen blijven behouden en worden gerecycled tot nieuwe. Ook draagt de samenwerking bij aan een betere gastbeleving.

Uitbreiding statiegeldinname en – uitbetaling op tankstations

Sinds de invoering van statiegeld op flesjes en blikjes waren tankstations langs de snelweg al verplicht statiegeldverpakkingen in te nemen en het statiegeld uit te keren. Met de nieuwe samenwerking met Shell breidt het totale netwerk van statiegeldinnamepunten in Nederland uit en komt statiegeldinname en -uitbetaling beschikbaar op een veel breder netwerk van Shell-tankstations, zowel langs de snelweg als op overige locaties in het land. Hierdoor ontstaat een aanzienlijk groter aantal locaties waar tankstation-gasten bij een aankoop maximaal vijf statiegeldverpakkingen eenvoudig kunnen inleveren en hun geld terug kunnen krijgen.

Landelijke samenwerkingsovereenkomst getekend

Jeroen Hillen (directeur Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact) en Christel Boevé (National Sales Manager Shell Nederland) hebben bij Shell-station Den Ruygenhoek in Hoofddorp de samenwerkingsovereenkomst getekend. “Met de deelname van Shell verbinden we opnieuw een grote landelijke partij aan het statiegeldsysteem. Daar zijn we trots op. Bij Verpact weten we dat het de consument vooral zo gemakkelijk mogelijk gemaakt moet worden om lege statiegeldverpakkingen in te leveren. Dat gaat door deze samenwerking zeker lukken. Dat ene lege blikje of flesje in de auto kan nu direct bij Shell aan de kassa worden afgegeven. Zo versterken we de toegankelijkheid en de effectiviteit van het statiegeldsysteem en gaan we zwerfafval tegen,” aldus Hillen.

Christel Boevé licht toe: “We zijn blij dat we met deze samenwerking onze gasten een extra service kunnen bieden op onze stations. We willen het onze gasten die onderweg zijn, zo makkelijk mogelijk maken”.

Foto: Statiegeld Nederland, onderdeel van Verpact, en Shell Nederland tekenen samenwerkingsovereenkomst © Jort Stengs