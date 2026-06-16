GoodUp en Social Handprint bundelen hun krachten om maatschappelijke impact eenvoudiger te organiseren, versterken, activeren en zichtbaar te maken. Samen bouwen zij aan één geïntegreerd ecosysteem waarin vrijwilligerswerk, fondsen, subsidies, donaties en impactinzichten samenkomen.

Met de samenwerking zetten beide organisaties een belangrijke stap richting een nieuwe infrastructuur voor maatschappelijke waarde — waarin maatschappelijke organisaties, bedrijven, fondsen en overheden eenvoudiger kunnen samenwerken rondom maatschappelijke impact. Deze infrastructuur faciliteert de ‘coöperatieve revolutie’ die de Minister van Binnenlandse Zaken vorige benoemde tijdens het We Doen Het Samen Festival.

Vandaag werken veel organisaties nog met losse systemen voor vrijwilligerswerk, fondsenmanagement, subsidies & donaties, inkoop, SROI, crowdfunding en impactrapportages. Dat zorgt voor versnippering, administratieve lasten en beperkt inzicht in de maatschappelijke waarde die gezamenlijk wordt gerealiseerd.

Door de krachten te bundelen brengen GoodUp en Social Handprint drie elementen samen binnen één ecosysteem:

Geld — zoals subsidies, fondsen, donaties en crowdfunding;

— zoals subsidies, fondsen, donaties en crowdfunding; Mensen — vrijwilligers, medewerkers, bewoners en maatschappelijke initiatieven;

— vrijwilligers, medewerkers, bewoners en maatschappelijke initiatieven; Impact — inzicht in maatschappelijke waarde, resultaten en SDG’s.

Voor impactorganisaties ontstaat hierdoor makkelijker toegang tot vrijwilligers, bedrijven, fondsen en maatschappelijke partners. Bedrijven krijgen meer mogelijkheden om medewerkers te activeren rondom ESG, vrijwilligerswerk, giving en maatschappelijke impact en verantwoorde inkoop. Gemeenten, provincies en fondsen krijgen betere tools om maatschappelijke waarde inzichtelijk te maken en maatschappelijke programma’s effectiever te organiseren en te verantwoorden

Social Handprint heeft de afgelopen jaren een sterke positie opgebouwd rondom impactmeting, maatschappelijke waarde en impact doneren. GoodUp ontwikkelt technologie voor employee engagement, vrijwilligerswerk, fundraising, giving en maatschappelijke activatie. Binnen het bredere ecosysteem maken ook Voor je Buurt en The Social Handshake onderdeel uit van het netwerk.

Bart Lacroix, CEO van GoodUp: “Wij geloven dat maatschappelijke waarde de komende jaren net zo belangrijk wordt als economische waarde. Maar vandaag is maatschappelijke impact nog veel te versnipperd georganiseerd. Door onze krachten te bundelen bouwen we aan één verbonden ecosysteem waarin organisaties eenvoudiger kunnen samenwerken rondom mensen, middelen en maatschappelijke waarde.”

Gerda Deekens en Silvia Oostwegel, Founders Social Handprint: “Veel impact organisaties, bedrijven, fondsen en overheden worstelen vandaag met losse systemen voor impactmeting, financiering en samenwerking. Samen bouwen we aan slimme infrastructuur die maatschappelijke impact eenvoudiger, zichtbaarder en schaalbaarder maakt.”

De komende periode werken GoodUp en Social Handprint verder aan de integratie van proposities, ecosystemen en technologie. Daarbij blijft bestaande dienstverlening behouden en worden klanten stap voor stap meegenomen in nieuwe mogelijkheden.

Over GoodUp

GoodUp is een technologieplatform voor maatschappelijke impact en employee engagement. Via het platform kunnen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties medewerkers en vrijwilligers activeren via vrijwilligerswerk, giving, fundraising, challenges en maatschappelijke initiatieven.

Over Social Handprint

Social Handprint helpt organisaties maatschappelijke waarde zichtbaar, meetbaar en vergelijkbaar te maken via impactmetingen, dashboards en SDG-inzichten. Het platform ondersteunt maatschappelijke organisaties, bedrijven, fondsen en overheden bij het inzichtelijk maken van maatschappelijke impact. Daarnaast faciliteert Social Handprint impactdoneren met de Handprint Impuls.