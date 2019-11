Social enterprise Soupalicious, Unilever en Voedselbanken Nederland (VBN) starten een unieke samenwerking om honger door armoede én voedselverspilling tegen te gaan. Met dit bijzondere pact hebben de partijen inmiddels al 1 miljoen kommen soep kunnen doneren aan de voedselbank. Alle voedselbanksoepen worden gemaakt van geredde groenten en reststromen. Daarnaast creëert de samenwerking banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Spil in de samenwerking is Soupalicious, dat soepen binnen de B2B-markt verkoopt, onder meer aan verschillende corporate bedrijven, cateraars, overheden en gemeenten. De verkoop gaat via het one-for-one principe ‘een kom voor jou is ook een kom voor de Voedselbank bij jou in de buurt’. Unilever en VBN zijn vanaf de start in 2015 betrokken bij Soupalicious. Unilever Food Solutions, de B2B tak van Unilever (UFS) levert ingrediënten zoals bouillon en roux en VBN is betrokken geweest bij de opstart. Afgelopen maand bereikte het bedrijf samen met zijn afnemers* de mijlpaal van één miljoen gedoneerde kommen soep aan de voedselbank. Ook heeft de samenwerking nu al zo’n 20 betaalde banen opgeleverd en redde men gezamenlijk 200.000 kilo goede groenten van vernietiging.

Inmiddels doneert de sociale onderneming zo’n 1.500 kommen gezonde soep per dag aan de voedselbank. Soupalicious en UFS streven ernaar om het verkochte volume binnen drie jaar zodanig te laten groeien dat de voedselbanken een miljoen kommen soep per maand (33.333 kommen per dag) gaan ontvangen. Hiermee kunnen alle voedselbankklanten wekelijks worden voorzien van kwalitatief goede soep.

Soupalicious: samenwerking als basis

Oprichter / directeur Milco Aarts was 30 jaar journalist en merkte hoe onze samenleving steeds meer verhit raakte. “Regelmatig stelde ik mezelf de vraag: wat kunnen we eigenlijk nog samen? Soupalicious is het antwoord. Van cateraars tot grote bedrijven, van kleine restaurantjes tot grote congrescentra, advocaten en werknemers van sociale werkplaatsen; ze zijn enthousiast en kopen onze soepen. Boeren, kwekers, groothandels en groentesnijders geven ons hun reststromen. Producenten doneren ingrediënten, transporteurs rijden gratis. Als Soupalicious één boodschap heeft, is het die van onze pay off: It’s all about sharing…”

UFS: serieus businessmodel

Managing Director UFS Nederland Eveline Nederlof: “Dit is een bijzondere samenwerking voor ons. We maken het mogelijk om een bedrijf te laten groeien. Dat past zowel binnen ons strategisch kader en draagt tegelijkertijd bij aan positieve veranderingen voor maatschappij en milieu. De sociale missie van Soupalicious sluit aan bij de doelstellingen van Unilever om vanuit onze activiteiten duurzaamheid, inclusiviteit en welzijn te verbeteren. Wij ondersteunen dit initiatief niet alleen met producten maar ook met onze kennis en expertise in marketing en R&D voor groei van Soupalicious.” Daarnaast geeft de samenwerking UFS ook de mogelijkheid in te spelen op de groeiende vraag naar koelverse soepen. “Door de samenwerking met Soupalicious hebben wij nu een mooie en passende oplossing voor onze klanten.”

Voedselbanken Nederland: hoogwaardig product met verse groenten

Voorzitter Leo Wijnbelt: “Wij verwachten dat het aantal klanten van de voedselbanken de komende jaren blijft groeien. Voor ons is Soupalicious een belangrijk project. Het is een manier om onze klanten te voorzien van hoogwaardige producten vol verse groenten. Wij vinden Soupalicious een uniek initiatief en willen het daarom graag helpen uitrollen over heel Nederland. We zijn heel blij met deze samenwerking.”