Snelstgroeiende aanbieder van deelauto’s in Nederland: MyWheels en Juuve gaan samen verder

In Nederland zijn bijna 9 miljoen auto’s. Een groot deel daarvan staat vooral stil. Dat is zonde. Deelauto’s zijn voor inwoners van steden een uitstekend alternatief voor de eigen auto. In ons land vind je er steeds meer. De uitbraak van de pandemie heeft ervoor gezorgd dat de vraag naar deelauto’s onder consumenten explosief is gegroeid. Deze trend, die vooral te zien is bij stedeling tussen de 25-40 jaar, lijkt onomkeerbaar. Reden voor MyWheels en Juuve om de krachten te bundelen en daarmee het aanbod in de Nederlandse steden uit te breiden naar 1700 deelauto’s. Hierdoor wordt het nog aantrekkelijker voor inwoners van steden om te kiezen voor een deelauto. MyWheels is daarmee de snelstgroeiende aanbieder van deelauto’s in Nederland en hard op weg om de nummer 1 positie op de deelmarkt te veroveren.

1700 auto’s in één app

Als Nederlandse partij zet MyWheels zich al jaren in voor mooiere, schonere en goed bereikbare steden. De scale-up is het afgelopen jaar met 400% gegroeid en gaat samen met de verfrissende inzichten en nieuwe technologieën van startup Juuve als één bedrijf verder. Deze relatieve nieuwkomer in de markt voor deelauto’s heeft al een sterke positie in Rotterdam en Utrecht. MyWheels biedt een landelijk platform met aanbod in bijna alle grotere steden in Nederland. In juli groeit het aanbod naar 1600 deelauto’s, de helft hiervan is elektrisch. Samen met Juuve zijn dat er zelfs 1700. Dat aanbod wordt de komende jaren bovendien verder uitgebreid, zodat voor inwoners van steden altijd een deelauto op loopafstand beschikbaar is.

Deelauto als alternatief voor de eigen auto

Om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen hun eigen auto links laten liggen, moet het alternatief beter zijn. Luxere en schonere auto’s die betrouwbaar zijn én in de buurt beschikbaar. Net zo gemakkelijk als de eigen auto, zonder de vaste kosten. De coronapandemie en de drukte in steden hebben ervoor gezorgd dat steeds meer consumenten en stadsbesturen de deelauto als aantrekkelijk alternatief zien voor een eigen auto.

“Door het samengaan met Juuve kunnen we als aanbieder van deelauto’s nog sterker worden en meer impact maken. Wij laten zien dat deelvervoer aantrekkelijk is en betaalbaar. Voor iedereen die wel mobiel wil zijn zonder zelf een auto te bezitten. Onze focus ligt op elektrische auto’s, want zo milieubewust mogelijk rijden vinden we belangrijk. Om Nederland bereikbaar te houden hebben we maar 1 miljoen auto’s nodig. Alle ruimte die we nu voor 9 miljoen auto’s hebben gecreëerd, kan dan voor een groot deel anders worden ingericht.”- Karina Tiekstra, CEO MyWheels.

Steden mooier maken

Als Nederlandse aanbieder van deelauto’s zet MyWheels de komende jaren in op groei en mooiere steden. Daarom werken ze samen met gemeenten aan de leefbaarheid in steden. Oude en vervuilende brandstofauto’s worden door verschillende steden al geweerd. MyWheels zet in op elektrisch rijden en wil deelgebruik samen met de steden stimuleren. Een eigen auto bezitten wordt op drukke plekken al steeds minder aantrekkelijk. De parkeerdruk is hoog, net als de kosten voor onderhoud, brandstof en wegenbelasting. Wanneer gebruikers altijd een deelauto op loopafstand kunnen pakken, dan is een eigen auto niet meer nodig. De laatste jaren is al een transitie aan de gang van bezit naar gebruik.

“In steden hebben we veel ruimte gemaakt voor auto’s en vervoer. Gemiddeld bestaat een stad voor 10 procent uit parkeerplekken en 40 procent uit wegen. Door autodelen houden we mensen mobiel en steden leefbaar. We hebben dan veel minder ruimte nodig voor auto’s. Net als MyWheels zijn we er bij Juuve van overtuigd dat de deelauto voor steeds meer mensen een aantrekkelijk alternatief wordt. De vraag ernaar groeit en door onze krachten te bundelen vergroten we ons aanbod en stimuleren we meer mensen om duurzamer te rijden.” – Niki Sie, Co-founder en CEO Juuve.

Altijd een auto in de buurt

MyWheels biedt deelauto’s aan in en rondom de grotere steden in Nederland. Dat aanbod wordt de komende jaren verder uitgebreid, zodat er altijd een deelauto in de buurt beschikbaar is. De groeiende organisatie wil ervoor zorgen dat stilstaande auto’s verdwijnen uit het straatbeeld en laten zien hoe aantrekkelijk, gemakkelijk en leuk deelgebruik is. Zelfs voor gebruikers die vaak een auto nodig hebben.