Smurfit Kappa werkt samen met speciaalbier brouwer Vanhonsebrouck om single-use plastic verpakkingen te vervangen

Smurfit Kappa heeft samengewerkt met een bekende Belgische brouwer van speciaalbier om een duurzaam verpakkingsconcept te ontwikkelen dat het gebruik van krimpfolie overbodig maakt.

Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck in België wilde een volledig circulaire supply chain opzetten en bracht daarom een aantal wijzigingen in hun reguliere productieproces aan. Belangrijke veranderingen waren het gebruik van recyclebare blikken in plaats van flesjes, het toevoegen van een meer toekomstbestendige verpakkingsoplossing en het plastic te verwijderen.

Smurfit Kappa deed aanbevelingen voor een 100% recyclebare, op papier gebaseerde oplossing die de noodzaak van krimpfolie elimineerde. Bovendien is de duurzame nieuwe verpakking aantrekkelijk ontworpen en heeft een ingebouwde handgreep om eenvoudig transport voor de consument te realiseren.

De verpakkingsoplossing is een perfect voorbeeld van ‘Better Planet Packaging‘, een verpakking die bijdraagt aan het verminderen van verpakkingsafval. Doordat de doorgaans plastic handgreep nu óók van karton is, vereenvoudigt dit het recyclen voor de consument. Daarnaast is het recyclingpercentage van papier en karton in de Benelux aanzienlijk hoger dan dat van plastic.

De wijze waarop deze verpakking tot stand is gekomen, in samenwerking met de brouwerij maar óók diens leverancier van de lijn waarin de blikken gevuld en verpakt worden, is tekenend voor het Better Planet Packaging-initiatief. Smurfit Kappa is ervan overtuigd dat we in samenwerking sneller kunnen toewerken naar een duurzamere planeet.

Over de samenwerking zei de CEO van Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck, Xavier Vanhonsebrouck: “Het was erg leuk om onze plannen met Smurfit Kappa te kunnen bespreken, omdat ze ook een innovatiecultuur hebben en met ons hebben samengewerkt om de juiste oplossing te vinden. We hebben nu de perfecte verpakking voor de toekomst.”

Smurfit Kappa Europe CEO, Saverio Mayer voegt daaraan toe: “Kasteel Brouwerij Vanhonsebrouck heeft opwindende plannen om uit te breiden naar nieuwe markten en een steeds groeiend assortiment. We kijken ernaar uit om samen met hen aan die ontwikkelingen te werken.

“Onze bedrijven delen een diepe betrokkenheid bij duurzaamheid en het Smurfit Kappa Better Planet Packaging-initiatief opent een wereld van mogelijkheden voor ons samen.”

In het jaar na de lancering van Smurfit Kappa Better Planet Packaging is het aantal klanten dat op papier gebaseerde verpakkingen kiest als alternatief voor minder recyclebare alternatieven gestaag gegroeid. De verpakkingsoplossing voor Vanhonsebrouck is een belangrijke aanvulling op de portfolio van Smurfit Kappa’s duurzame verpakkingsoplossingen voor producten in blik.