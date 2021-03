Smullers krijgt Beter Leven keurmerk

Smullers heeft als eerste foodservice formule in Nederland het Beter Leven keurmerk gekregen. In alle snacks waarin vlees wordt verwerkt, wordt nu alleen nog maar gebruik gemaakt van minimaal één ster Beter Leven keurmerk kippen- en rundvlees. Met deze stap wil Smullers de foodservice industrie laten zien dat het mogelijk is om op verantwoorde wijze een fastfoodconcept te exploiteren.

Allan Henrich CEO van Lagardère Nederland, de eigenaar van Smullers, zegt “Wij vinden het van belang om dierenwelzijn en duurzaamheidsdoelstellingen onderdeel te laten zijn van onze bedrijfsvoering. Daarom zijn we er ook trots op dat onze snacks bereid met vlees het Beter Leven keurmerk mogen dragen. Steeds meer consumenten vragen om duidelijkheid over dierenwelzijn bij hun aankopen. Dit keurmerk draagt daar aan bij. Met deze stap zijn we dan ook voorloper in de markt van fastfood en we hopen dat er nog vele partijen volgen.”

Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement en Exploitatie NS Stations: “Deze certificering is een mooie prestatie van Smullers en levert een goede bijdrage aan het optimaliseren van hun aanbod. De consument heeft doorlopend een veranderende en steeds bewustere behoefte. Smullers speelt hier op een goede manier op in. Ook bij andere winkels op het station zien we een continue doorontwikkeling van het assortiment, zodat de reizigers aangenaam verrast worden tijdens hun verblijf op of hun bezoek aan het station.”

Marijke de Jong, programmamanager Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming, is blij dat Smullers het voortouw neemt. “Tijdens de coronacrisis wordt pijnlijk duidelijk dat het gebruik van diervriendelijkere producten in de foodservice nog veel terrein te winnen heeft. Door de sluiting van de horeca zochten mensen in de supermarkt noodgedwongen naar een alternatief voor onder meer het vlees en de eieren die anders buiten de deur in onder meer restaurants werden gegeten. Al snel bleek dat het gat dat door de gesloten horeca was ontstaan niet gevuld kon worden met diervriendelijkere varianten, omdat het aanbod hiervan in de foodservice vele malen kleiner is dan in de supermarkten.. Het marktaandeel duurzaam voedsel in supermarkten is voor vlees en vleeswaren 40% en voor eieren 68%. In de foodservice is het marktaandeel duurzaam voedsel voor vlees en vleeswaren nog maar 11% en voor eieren slechts 6% (monitor Duurzaam Voedsel, WUR 2019). “In dat licht is de Dierenbescherming enorm blij dat een keten als Smullers nu het voortouw neemt. Je kunt bij Smullers al terecht voor een snelle veganistische of vegetarische hap voor onderweg, en daar komen nu de snacks met Beter Leven-vlees bij, geweldig!”, aldus De Jong.

Over Smullers

Smullers is de moderne snackbar met een no-nonsense houding, een snelle en vriendelijke service met 27 filialen verspreid over de treinstations door heel Nederland. Als eigentijdse stations formule speelt dit concept in op veranderende en steeds bewustere consumentenbehoeftes. Zo heeft Smullers al sinds 2018 een vegetarische burger in het assortiment aangevuld met diverse andere vegetarische snacks en sauzen zoals vegan mayonaise. Nu, ruim twee jaar later, gevolgd door de certificering van het Beter Leven Keurmerk. Smullers vindt het belangrijk dat reizigers volop kunnen genieten van een eigen smulmoment onderweg en dat ze daarbij verantwoorde keuzes hebben.