De Autoriteit Consument & Markt heeft SMK in een voorlopige zienswijze goedkeuring gegeven om een duurzaamheidsvergoeding vast te leggen voor deelnemers aan het keurmerk On the way to PlanetProof. De goedkeuring geldt voor alle aardappelen, groenten en fruit (AGF) voor de versmarkt met het keurmerk. In een volgende fase zal SMK aan ACM ook verzoeken goedkeuring te geven aan toepassing van de vergoeding voor andere productcategorieën, zoals be- en verwerkte AGF, sierteelt, melk en eieren.

ACM is van oordeel dat de duurzaamheidsvergoeding die supermarkten zullen betalen aan boeren en tuinders, boven op de reguliere prijs, geen beperking van de mededinging tot gevolg heeft. Voor meer informatie verwijzen we naar het bericht van ACM.

Voor SMK biedt de zienswijze van ACM het groen licht om hiervoor allereerst afspraken vast te leggen met supermarkten. SMK verwacht in de jaarlijkse On the way to PlanetProof week (aanvang 13 mei) hiervoor de regeling inclusief de hoogte van de vergoeding per categorie product bekend te kunnen maken en welke supermarkten aan de regeling deelnemen.

De duurzaamheidsvergoeding komt tegemoet aan de extra kosten die boeren en tuinders maken om te voldoen aan de eisen van het keurmerk. Om verdere stappen te zetten in verduurzaming is een gezond verdienmodel essentieel. Nadere toelichting hierop volgt als SMK de volledige regeling bekend maakt.