In een renovatieproject van Woningstichting ‘thuis in Veldhoven is een innovatieve, gasloze warmwateroplossing gerealiseerd voor appartementen met beperkte installatieruimte. Het complex bestaat uit 38 all-electric woningen van 50 tot 60 vierkante meter. Dankzij de samenwerking tussen duurzame groothandel Alius, installateur Breman, Caspar de Haan Onderhoud en Renovatie en Woonstichting ‘thuis is gekozen voor een ruimtebesparende oplossing: een zoutwaterbatterij die gekoppeld is aan een warmtepomp.

De technische ruimtes in de bestaande appartementen bleken te klein voor een traditionele boiler. Een alternatief was noodzakelijk. Goede samenwerking tussen alle partijen was daarbij essentieel. Met oog op de toekomst is deze installatie een goed voorbeeld voor woningbouw die bestaat uit compacte appartementen en kleine huishoudens. In dit project biedt een warmtepomp in combinatie met een zoutwaterbatterij hiervoor uitkomst: het systeem voorziet het appartement van warm water, neemt weinig ruimte in beslag en draagt bij aan een volledig gasloze energievoorziening.

Innovatieve technologie

De zoutwaterbatterij, de Flamco flexTherm, werkt op basis van een zogenoemd PCM (Phase Change Material). Het gaat om een PCM 58, wat betekent dat de fase omzetting plaatsvindt bij een temperatuur van boven de 58°C. Vanaf die temperatuur komt er een natuurkundig proces op gang: de zoutwateroplossing verandert van vast naar vloeibare staat, waarbij warmte vrijkomt. Dit principe is vergelijkbaar met een handwarmer, waarin een aluminium ringetje een vergelijkbare reactie in gang zet. De zoutwaterbatterij kan 140 liter water opwarmen, genoeg voor ongeveer achttien minuten douchen. Bij volledig opwarming is het zout volledig vloeibaar (smelten) en door er warmte uit te onttrekken, wat gebeurt bij het opwarmen van water, verandert het zout weer naar een vaste staat (kristalliseren). Het proces kan onbeperkt herhaald worden.

“Er moest een balans gevonden worden tussen comfort en budget,” legt Dennis Mollmann, accountmanager bij Breman, uit. “Hoewel de oplossing aanzienlijk duurder is, was het de enige realistische oplossing voor de beperkte ruimte waar we mee moesten werken.” Volgens Mollmann is de kostprijs de uitdaging die installatie op grotere schaal beperkt. Toch ziet hij kansen: “Wanneer we deze oplossing op grotere schaal kunnen gaan toepassen, kan dit kosten efficiënter zijn. Daarbij kan deze oplossing ook fungeren als opslag van het energieoverschot vanuit de zonnepanelen.”

Ook Martijn de Back, technisch accountmanager van Alius, denkt dat dit project kan dienen als pilot voor andere woningbouworganisaties: “Het product heeft zich al bewezen op kleinere schaal. Het zou goed kunnen dat dit product op grotere schaal toegepast gaat worden, ruimtegebrek is immers een landelijk probleem.”

Samenwerking

Woningstichting ‘thuis heeft verduurzamingsambities en schakelde voor dit renovatieproject Alius, in. Breman was verantwoordelijk voor de installatie van de Flamco zoutwaterbatterij en de Vaillant warmtepomp.

“Als Breman willen we vooroplopen in de energietransitie. Dit project, waar we voor het eerst met een zoutwaterbatterij werken, is daar een voorbeeld van,” vertelt Mollmann. “Het mooie aan dit project is dat alle betrokken partijen hetzelfde doel hebben: samen een praktische oplossing vinden voor gasloos wonen.”