De strandpaviljoens Aloha en The Shore draaien vanaf nu op duurzame stroom die op Scheveningen wordt opgewekt. De twee strandpaviljoens zijn namelijk aangesloten op het Slim Strandnet van de gemeente Den Haag. Gemeentelijke diensten zoals de bediencentrale van de haven en het beach stadion zijn al op het net aangesloten. Slimme software zorgt ervoor dat elektriciteit binnen het lokale netwerk gebalanceerd wordt.

Minder druk op het publieke elektriciteitsnet

Het Slim Strandnet is een uniek lokaal elektriciteitsnetwerk. Stroom die met zonnepanelen rondom het noordelijk havenhoofd wordt opgewekt, wordt verdeeld tussen de gebruikers in het gebied. Slimme technologie zorgt ervoor dat vraag en aanbod lokaal goed op elkaar worden afgestemd. Daarmee wordt het normale elektriciteitsnet op piekmomenten minder belast. Volgend jaar wordt ook het nieuw te bouwen paviljoen HITO aangesloten op deze energiebron. Strandpaviljoens The Shore en Hito gaan zowel stroom leveren als afnemen.

Noodzaak voor de toekomst

“Het Slim Strandnet heeft alles in zich om de toekomst van het energiesysteem in Nederland te worden”, zegt Saskia Bruines, wethouder Economische ontwikkeling. “Dankzij innovatieve technologie gaan we in het Slim Strandnet slim om met duurzame energie. We vinden het belangrijk om daarbij samen te werken met lokale ondernemers en dat zij ook kunnen profiteren van deze stap.”

“De energietransitie is een grote opgave voor een stad als Den Haag”, zegt Arjen Kapteijns, wethouder Energietransitie. “Slim omgaan met energie is noodzakelijk. De druk op het elektriciteitsnet neemt flink toe. Je moet duurzame stroom daarom lokaal benutten. Ik ben dan ook heel blij met deze duurzame energie-uitwisseling op Scheveningen. Als het hier werkt, zullen we onderzoeken waar we dit verder kunnen.”

Energiecoöperatie

Het evenemententerrein bij het Beach Stadion en de bediencentrale van de haven van Scheveningen zijn al op het Slim Strandnet aangesloten. Een grote batterij kan de stroom ook opslaan voor momenten dat de zon niet schijnt. Met de strandpaviljoens worden voor het eerst niet-gemeentelijke afnemers aangesloten. Om deze elektriciteitsuitwisseling ook in de toekomst goed te regelen, werkt de gemeente aan de oprichting van een energiecoöperatie. Deze moet begin volgend jaar in het leven worden geroepen.

“We laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om als ondernemers en gemeente met elkaar aan een duurzame toekomst op het strand te werken. We geven handen en voeten aan de energietransitie op een gelijkwaardige en coöperatieve manier”, aldus Hans van den Broek van The Shore.

“Aloha is megatrots om deel uit te mogen maken van dit unieke project waarin we onze energie zowel kunnen sturen als reguleren! Spelen met energie op basis van werkelijk gebruik en opslag in een duurzame batterij. Alles koppelbaar en gevoed door zonnepanelen. Dit is de nieuwe toekomst!”, vult Daphne Oedekerk van Aloha aan.

Living Lab Scheveningen

De gemeente ontwikkelt het Slim Strandnet samen met netbeheerder Stedin in het Living Lab Scheveningen. Het Living Lab Scheveningen is een proeftuin en leergebied rondom de boulevard van Scheveningen. Hier worden slimme digitale innovaties in de praktijk getest die bijdragen aan de grote opgaven van de stad.

Foto: Wethouders Bruines en Kapteijns sluiten de strandpaviljoens aan op het Slim Strandnet. Fotograaf: Jurriaan Brobbel