Het Nederlandse stroomnet staat onder druk. Toch laten steeds meer bedrijven zien dat groei en verduurzaming nog altijd mogelijk zijn, als ze hun energiegebruik slimmer organiseren. Netbeheerder Enexis ziet dit als een belangrijke ontwikkeling voor grootzakelijke klanten: flexibiliteit wordt de standaard.

“Het stroomnet versterken blijft belangrijk en daar investeren we de komende jaren ruim 7 miljard euro in, maar uitbreiding alleen is niet genoeg,” zegt Karin Mathijssen, directeur grootzakelijk van Enexis. “Door samen met bedrijven flexibeler om te gaan met energie, kunnen we de ruimte die er wel is optimaal benutten. Zo blijft groei mogelijk, ook waar de grenzen van het net al in zicht komen.”

Flexibiliteit als nieuwe standaard

Enexis benadrukt dat flexibiliteit geen tijdelijke noodmaatregel is, maar een structureel onderdeel van een toekomstbestendig energiesysteem. Veel bedrijven kunnen hun productie, verwarming of laadprocessen slim afstemmen op beschikbare capaciteit. Enexis ondersteunt hen daarbij met pilots, data-inzichten, nieuwe contractvormen en lokale samenwerkingsinitiatieven.

Bedrijven die nu ervaring opdoen met flexibel energiegebruik, behouden hun wendbaarheid op de langere termijn. Het gaat daarbij niet alleen om besparen, maar ook om slimmer omgaan met capaciteit, het verlagen van piekbelasting en meer grip op energiekosten.

Onderwijs: flexibel plannen voor een duurzamer energiesysteem

De Technische Universiteit Eindhoven zet actief in op ‘netbewust’ energiegebruik. Door lessen en onderzoeksactiviteiten slim te plannen, kunnen meerdere lokalen gebruikmaken van dezelfde klimaatinstallatie. Daarnaast verlaagt de universiteit tijdelijk het laadvermogen van laadpalen als de vraag naar elektriciteit stijgt tijdens colleges.

Zo draagt de TU/e niet alleen bij aan een stabieler lokaal energienet, maar leert ze studenten en medewerkers ook bewuster omgaan met energie.

“Binnen je huidige capaciteit heb je meer ruimte dan je denkt.” zegt Thijs Meulen, Adviseur Energiemanagement & Gebouwautomatisering bij TU Eindhoven. “Zorg dat je goed inzicht hebt in je energieverbruik, onderzoek waar je flexibiliteit zit en investeer in onafhankelijkheid met eigen opwek en een batterij.”

Samen vooruit

De energietransitie vraagt om meer dan extra kabels. Bedrijven laten zien dat slim energieverbruik écht werkt: pieken worden afgevlakt, processen blijven draaien en verduurzaming levert direct resultaat op. Enexis faciliteert dit door data, pilots en samenwerking beschikbaar te maken, zodat het systeem niet alleen sterker is, maar bedrijven ook zelf wendbaar blijven en direct voordeel ervaren.

“De toekomst van energie is gezamenlijk,” besluit Enexis. “We bouwen verder aan een sterker net, maar vooral aan een slimmer net. Want alleen door flexibel te denken en te doen, houden we het energiesysteem betrouwbaar en toekomstbestendig.”

Over Enexis Grootzakelijk

Enexis Grootzakelijk ondersteunt bedrijven in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland bij het optimaal benutten van hun energievoorziening, ook in een druk en veranderend netwerk. Met slimme aansluitingen, realtime inzichten en flexibiliteitsoplossingen zoals capaciteits-beperkingscontracten, blokstroom en batterijopslag helpt Enexis bedrijven om piekverbruik te verlagen, processen efficiënt te laten doorgaan en hun energiekosten beter te beheersen. Zo blijven groei en verduurzaming mogelijk, terwijl het energienet toekomstbestendig en betrouwbaar blijft.

Foto: Enexis