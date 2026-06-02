Enexis zet in delen van Groningen, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg Zonnedimmer in om overbelasting van het stroomnet op zonnige dagen te voorkomen. Via Zonnedimmer worden zonnepanelen van deelnemende huishoudens tijdens piekmomenten tijdelijk gedimd na een afroep van Enexis. Daarmee past Enexis Congestiemanagement toe met behulp van huishoudens. Na een pilot vorig jaar in Helmond en Waalwijk rolt Enexis Zonnedimmer nu breder uit. In totaal benadert Enexis hiervoor ongeveer 55.000 huishoudens.

Overbelasting op zonnige momenten

Het stroomnet wordt steeds intensiever gebruikt. Op zonnige dagen tussen 11.00 en 15.00 uur neemt in sommige gebieden de druk op het stroomnet sterk toe. Dan wordt veel zonne-energie teruggeleverd, terwijl het stroomverbruik relatief laag is. Vooral in weekenden en op momenten dat bedrijven minder stroom gebruiken, kan dat lokaal tot knelpunten leiden. Enexis neemt al verschillende maatregelen om overbelasting te voorkomen en voegt daar nu Zonnedimmer aan toe.

Gerichte maatregel op kritieke plekken

Enexis houdt het stroomnet betrouwbaar door de inzet van diverse maatregelen. Zo maakt Enexis afspraken met grote zon- en windparken om op piekmomenten minder stroom terug te leveren. Grote zonneparken kunnen dus al gericht worden gedimd; de opwekpiek die ontstaat door zonnepanelen bij huishoudens nog niet. Gezien het grote aantal zonnepanelen op Nederlandse daken is dat regionaal een substantieel vermogen. Zonnedimmer is daarom een waardevolle en noodzakelijke aanvulling op onze bestaande middelen. “Met Zonnedimmer hebben we een extra middel om het stroomnet op kritieke momenten te ontlasten,” zegt Thijs Derksen Manager Net- & Capaciteitsmanagement laag- en middenspanning “Na de pilot van vorig jaar zetten we deze maatregel nu breder in. Dat doen we nadrukkelijk alleen waar dat echt nodig is. Zo houden we het net betrouwbaar en willen we stroomuitval voorkomen.”

Dimmen van zonnepanelen

Met Zonnedimmer worden omvormers van zonnepanelen op afstand tijdelijk gedimd wanneer Enexis een piekmoment afroept. Daardoor wordt op die momenten minder stroom teruggeleverd aan het net. “Met Zonnedimmer kunnen huishoudens op een heel concrete manier bijdragen aan een betrouwbaar stroomnet. We zetten de maatregel alleen in op kritieke momenten en alleen in (postcode)gebieden waar dat echt nodig is. Klanten ontvangen hierover van ons een brief, kiezen zelf of ze meedoen en krijgen daarvoor een vergoeding.” In totaal worden ongeveer 55.000 huishoudens aangeschreven. Alleen klanten die een brief hebben ontvangen, kunnen zich aanmelden. Deelname aan Zonnedimmer is vrijwillig. Via de app van Zonnedimmer kunnen deelnemers zien wanneer hun zonnepanelen worden gedimd.

Samen de druk op het stroomnet verlagen

Zonnedimmer is een tijdelijke en gerichte maatregel die alleen wordt ingezet waar dat op het stroomnet echt nodig is. Tegelijk blijft Enexis investeren in uitbreiding van het elektriciteitsnet en in andere oplossingen om netcongestie te beperken. Ook niet deelnemende huishoudens kunnen helpen om de druk op het stroomnet te verlagen. Bijvoorbeeld door elektrische auto’s op te laden, te wassen of te drogen op momenten dat de zon volop schijnt. Zo benutten we samen de beschikbare capaciteit op het net slimmer.