Sligro Food Group start een samenwerking met BrightGreen, een onafhankelijke specialist in duurzaamheids- en gezondheidsdata. Met deze samenwerking biedt Sligro klanten die behoefte hebben aan diepgaand en actueel inzicht in de duurzaamheid en gezondheid van hun assortiment een krachtige nieuwe oplossing.

Onafhankelijk inzicht

BrightGreen onderscheidt zich door haar onafhankelijke positie en het gebruik van erkende databronnen zoals GS1, PS in Foodservice en de PS impactscore. De gebruiksvriendelijke tool van BrightGreen biedt klanten een dashboard met real-time informatie over onder andere CO₂-uitstoot, eiwittransitie en productimpact. Dit stelt organisaties in staat om gericht te sturen op hun duurzaamheids- en gezondheidsdoelstellingen.

Loes Scheijven, Manager Customer Solutions bij Sligro: “Steeds meer van onze klanten willen niet alleen weten wat ze inkopen, maar ook wat de impact van hun assortiment is op gezondheid en duurzaamheid. BrightGreen helpt hen om die inzichten op een toegankelijke en betrouwbare manier te verkrijgen. Zo kunnen ze onderbouwde keuzes maken, voldoen aan aanbestedingseisen en hun eigen duurzaamheidsdoelen versneld realiseren.”

Jan van Hoof, directeur van BrightGreen, vult aan: “Wij geloven dat inzicht de sleutel is tot verandering. Door onze technologie te combineren met het netwerk van Sligro kunnen we nog meer bedrijven helpen om hun duurzaamheidsambities waar te maken.”

MVI Monitor blijft beschikbaar

De bestaande MVI monitor van Sligro blijft daarnaast beschikbaar als laagdrempelige instapoplossing. Deze rapportage biedt klanten inzicht in de duurzaamheid en gezondheid van hun assortiment op basis van alleen Sligro-inkoopdata. Ideaal voor organisaties die hun eerste stappen zetten richting een duurzamer aanbod en voldoende hebben aan een overzichtelijke, statische rapportage. Voor klanten die verder willen kijken – bijvoorbeeld omdat ze data van meerdere leveranciers willen combineren, of behoefte hebben aan real-time dashboards en diepgaandere inzichten – is er BrightGreen. Dankzij de samenwerking met Sligro profiteren Sligro-klanten bovendien van een exclusieve korting tot wel 30 procent op de dienstverlening van BrightGreen.