Slechts 7% verbetering bij nieuw EU-verbod op wegwerpplastic

In een spraakmakende campagne die tot actie aanzet, vecht een beweging van Europese organisaties en individuen om de hoeveelheid plasticafval die in onze oceanen terechtkomt met meer dan zeven procent te verminderen. Op 3 juli treden nieuwe EU-maatregelen met betrekking tot wegwerpplastic in werking. Samen met alle wereldwijde toezeggingen om plasticvervuiling aan te pakken, verminderen ze de totale hoeveelheid plasticafval die in 2040 onze oceanen in stroomt met zeven procent. “Absurd”, zegt een internationale beweging van bedrijven en individuen, geleid door de Nederlandse sociale onderneming Dopper. Met een gedurfde campagne strijden ze voor meer en inspireren ze duizenden mensen om vandaag nog hun steentje bij te dragen aan plasticvrije oceanen.

Wereldwijde toezeggingen stoppen bij zeven procent

In maart 2019 stemde het Europees Parlement in met maatregelen om de impact van wegwerpplastic producten op het milieu te verminderen: Richtlijn (EU) 2019/904 . De maatregelen zijn bedoeld om de tien wegwerpplastic voorwerpen die het meest worden aangetroffen op de Europese stranden aan te pakken. Een aantal daarvan worden met ingang van 3 juli 2021 verboden.

Onderzoek toont echter aan dat zelfs als alle huidige wereldwijde toezeggingen van de industrie en overheden (inclusief de EU-richtlijn) worden nageleefd, het jaarlijkse percentage plastic dat in onze oceanen terechtkomt tegen 2040 met slechts zeven procent zal zijn afgenomen, in vergelijking met de situatie zonder ingrijpen.

De boodschap verspreiden met behulp van een uniek samenwerkingsverband

Daarom heeft Dopper, een in Haarlem gevestigde sociale onderneming die sinds 2009 de missie heeft om mensen herbruikbare flessen te laten gebruiken inplaats van wegwerpflessen, bedrijven als Cinetree, The Good Roll, Bol.com, Vandebron, Auping, Grolsch en Studio Henk samengebracht in een unieke campagne die de absurditeit van die 7 procent illustreert. De missie is: mensen inspireren om actie te ondernemen door wegwerpwaterflessen uit hun eigen leven te verbannen.

“Hoewel de EU-richtlijn een stap in de goede richting is, vindt Dopper dat deze verder moet gaan”, zegt Dopper-CEO Virginia Yanquilevich. “Om te beginnen vallen wegwerpwaterflessen niet onder het verbod. Dit ondanks het feit dat wegwerpdrinkflessen op nummer 1 staan in de top 10 van meest aangetroffen plastic wegwerpartikelen op de Europese stranden én ondanks het feit dat er herbruikbare waterflessen beschikbaar zijn als duurzaam alternatief.”

De campagne bij jou in de buurt

Tussen 3 juli en 18 september komt de campagne tot leven, zowel online als in de straten van drie Europese steden. De campagne trekt de aandacht met absurde beelden, lokale acties en een campagnefilm die de boodschap keihard overbrengt: het glasheldere feit dat onze oceanen meer nodig hebben dan zeven procent. Iedereen – van experts uit de industrie tot schoolkinderen – wordt uitgenodigd om mee te praten over hoe we meer kunnen doen.

Hoe kom jij in actie?

Kun je niet wachten om in actie te komen? Je kunt vandaag nog deelnemen aan de strijd tegen wegwerpplastic, en je steentje bijdragen voor onze oceanen door te doen wat de EU na laat: wegwerpwaterflessen uit je leven bannen. Door je aan te sluiten bij de Dopper Wave en jouw persoonlijke verklaring te ondertekenen, sluit je je aan bij meer dan 2.600 individuen en 500 organisaties die al opstaan tegen wegwerpplastic. Zo kun jij deel uit maken van een beweging om de oceanen te redden.