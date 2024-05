Uit nieuw onderzoek van Bain & Company blijkt dat slechts 24% van de bedrijven zegt klaar te zijn voor de komende eisen op het gebied van duurzaamheidsrapportage – een potentieel zorgwekkende statistiek, aangezien het jaren kan duren om de benodigde capaciteiten op te bouwen, zoals de technologie die nodig is voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van duurzaamheidsgegevens.

Bain ondervroeg meer dan 300 executives en bijna 90% was het ermee eens dat verbeteringen in digitale technologie cruciaal zijn om hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. De meesten zeggen echter dat ze niet de nodige acties ondernemen om dit te realiseren.

De bevindingen van Bain komen op een moment dat het wereldwijde regelgevingslandschap snel verschuift en uitbreidt en bedrijven onder druk staan om te anticiperen op aanvullende rapportagevereisten. De Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU verplicht bedrijven in de EU om vanaf 2025 te rapporteren over hun uitstoot van broeikasgassen en andere milieufactoren. In Californië moeten grote bedrijven in 2026 rapporteren over Scope 1- en Scope 2-emissies en in 2027 over Scope 3-emissies – niet ver weg, gezien de tijd die het kost om deze systemen op te zetten.

“Technologie zal essentieel zijn voor bedrijven om hun duurzaamheidsbeloften na te komen en naleving te garanderen naarmate de regelgeving evolueert”, zegt Adam Cox, partner bij Bain & Company en lid van de Enterprise Technology praktijk van het bedrijf. “Naast koolstofemissies moeten bedrijven voorbereid zijn om andere aspecten van duurzaamheid aan te pakken, zoals watergebruik, afvalbeheer en ethiek in de toeleveringsketen. Hiervoor zullen bedrijven moeten investeren in nieuwe technologiesystemen en vaak bestaande initiatieven om hun IT te moderniseren versnellen.”

Technologie inzetten om duurzaamheidsdoelen te halen

Uit het onderzoek van Bain blijkt dat bedrijfstechnologie doorgaans ongeveer 25% van de Scope 1- en Scope 2-emissies van een bedrijf vertegenwoordigt. Grote datacenters kunnen dagelijks wel 5 miljoen liter water verbruiken en eindgebruikersapparaten, zoals laptops, kunnen bijdragen aan de hoeveelheid elektronisch afval van een bedrijf. Het ontwikkelen van systemen om deze impact te minimaliseren helpt bij het opbouwen van de capaciteiten die de hele organisatie zullen dienen.

Naast IT is bedrijfstechnologie van cruciaal belang voor het bewaken en analyseren van de gegevens waarop leidinggevenden vertrouwen om inzicht te krijgen in de uitgangssituatie en ambities te bepalen. Bedrijven zullen duurzaamheidsdoelen moeten stellen die aansluiten op de bestaande technologische routekaart. Duurzaamheidsdoelstellingen kunnen de business case voor het moderniseren van legacy technologie en het migreren naar cloud workloads een boost geven, dus het is zinvol om de inspanningen op elkaar af te stemmen.

Een pad voorwaarts

Slechts ongeveer een derde van de executives die Bain ondervroeg met hoge duurzaamheidsambities, geloofde dat ze over de technologie beschikten die nodig was om die ambities waar te maken.

“Technologie kan de bottleneck worden die bedrijven verhindert om hun duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren”, zegt Cox. “Koplopers in deze sector investeren al meer dan tien jaar in oplossingen op maat om hun duurzaamheidsinspanningen te ondersteunen en de meeste bedrijven die nog maar net begonnen zijn, weten dat ze nog wat in te halen hebben. Snelheid zal cruciaal zijn voor bedrijven die duurzaamheid als concurrentievoordeel willen benutten.”

