Ontwikkelingsorganisatie Simavi en sociale onderneming EARTH Water lanceren ‘100% Seksvrij Water’ op Wereld Waterdag. Met dit limited edition drankkarton vragen de organisaties aandacht voor de ongemakkelijke waarheid dat vrouwen en meisjes door de wereldwijde watercrisis seksueel geweld ondervinden in landen als Kenia en Bangladesh.

Stop Seks voor Water

Simavi werkt al decennia aan toegang tot water, in het bijzonder voor vrouwen en meisjes die het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen die klimaatverandering heeft op hun watervoorzieningen. ‘100% Seksvrij Water’ vormt onderdeel van Simavi’s campagne ‘Stop Seks voor Water’ waarin gender based violence in relatie tot water en onveilige toiletten onder de aandacht wordt gebracht en mensen hun handtekening kunnen zetten onder een petitie.

Tekenen heeft zin!

Simavi’s doel is om in het najaar van 2024 ruim 80 duizend handtekeningen aan te kunnen bieden aan Pedro Arrojo-Agudo, de Special Rapporteur op Water en Sanitatie van de Verenigde Naties, en hem hiermee op te roepen om lidstaten op hun verantwoordelijkheid te wijzen om deze mensenrechtenschendingen te stoppen. Eerder verzamelde Simavi al handtekeningen om de Nederlandse politiek aan te sporen in actie te komen, met succes: er werd een motie aangenomen door de Tweede Kamer om meer aandacht te hebben voor lokale klimaatoplossingen.

Dagelijkse strijd

Sextortion, oftewel seksuele afpersing, is een vorm van machtsmisbruik waarbij vrouwen onder druk worden gezet om seks te hebben in ruil voor drinkwater. Dit wordt in de hand gewerkt door toenemende waterschaarste en een gebrek aan watervoorzieningen. Vrouwen zijn daardoor uren per dag bezig om water te halen.

Sabine Brusse, campagneleider bij Simavi: “Toegang tot schoon drinkwater is een mensenrecht, maar nog altijd heeft één op de vier mensen geen veilige toegang. Simavi vindt dat iedereen wakker moet worden voor de extreme omvang van de watercrisis. ‘100% seksvrij water’ doet je nadenken over de vanzelfsprekendheid die wij hier kunnen ervaren.”

Wereld Waterdag

‘100% Seksvrij Water’ wordt gelanceerd op 22 maart, op Wereld Waterdag, en zal verkrijgbaar zijn voor afnemers van EARTH Water, op verschillende festivals, en zichtbaar zijn door heel Nederland via een outdoor en online campagne. Op alle campagne-uitingen staat een QR-code die direct naar de petitie toe gaat waarmee de strijd tegen sextortion kan worden gesteund.

Extra acties voor campagne Stop Seks voor Water’

De bewustwordingscampagne ‘Stop Seks voor Water’ zal ook onder de aandacht worden gebracht via promotieteams, waaronder de Missen van Miss Beauty of the Netherlands. “Wij staan als verkiezing voor krachtige vrouwen die zich ook maatschappelijk willen inzetten. Wij en onze missen dragen graag bij aan de promotie van 100% seksvrij water.”, aldus Milou Verhoeks – oprichter en directeur Miss Beauty of the Netherlands. Daarnaast worden ook publieke activaties opgezet zoals een expositie van fotograaf en visueel verhalenverteller Sacha de Boer. Zij portretteerde voor Simavi afgelopen jaar vrouwen en meisjes in Kenia die dagelijks met de watercrisis te maken hebben, waaronder slachtoffers van sextortion. In 2024 reist De Boer naar Bangladesh voor een nieuw verslag. ”Iedereen zou moeten begrijpen dat het klimaat ook een vrouwenzaak is. Vrouwen worden het hardst geraakt door de veranderingen, maar ook zijn zij de changemakers, zeker wanneer het lokale oplossingen betreft”, aldus De Boer.