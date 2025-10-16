Gisteren vond in Leusden een CEO-rondetafel plaats, georganiseerd door het Nederlandse netwerk van UN Global Compact en Signify. Vertegenwoordigers van verschillende Nederlandse bedrijven, ministeries en Europese instellingen gingen met elkaar in gesprek over de impact van de Europese Clean Industrial Deal (CID) op de Nederlandse industrie. De bijeenkomst vond plaats in de aanloop naar de verkiezingen en publicatie van aangepaste Europese richtlijnen. Het markeerde een belangrijk moment in de dialoog over de toekomst van de Nederlandse industrie, waarin concurrentievermogen en verduurzaming elkaar kunnen versterken.

Tijdens de sessie deelden bedrijven hun visie en zorgen over het nieuwe EU-beleid nu niet alleen de regeldruk maar ook de ambitie verkleind lijkt te gaan worden. Samen met beleidsmakers werd verkend hoe vereenvoudiging van regelgeving en gerichte investeringen kunnen bijdragen aan een duurzame en concurrerende industrie in Nederland.

“Duurzaamheid is geen rem op onze economie, maar een motor voor groei en autonomie. Energie-efficiëntie verdient meer aandacht: het versneld overgaan op ledverlichting bespaart energie voor miljoenen elektrische auto’s en warmtepompen, en vermindert netcongestie. Heldere overheidstargets zijn cruciaal om vraag te creëren en de Europese industrie te stimuleren.” – Hellen van der Plas, President, Signify Nederland.

“De Clean Industrial Deal is een kans om Europa minder afhankelijk te maken, elektrificatie te versnellen en nieuwe economische kansen te creëren. Nederland vraagt terecht om een goed en haalbaar plan hiervoor. Naast elektrificatie moet er meer ingezet worden op het gebruik van biogas, duurzame waterstof, CO2 opslag en duurzame warmte. Zo bouwen we aan een groeimodel, waar banken met financieringen aan bijdragen, dat de transitie van de Nederlandse industrie mogelijk maakt.” – Peter Jacobs, CEO ING Nederland

“Echte duurzaamheid kijkt verder dan vandaag. Dat betekent ook investeren in een toekomst waarin industriële groei en zorg voor volgende generaties hand in hand gaan.” – Lucas Lammers, CEO Royal LC Packaging International

“Transitie en snelheid zijn een schurende combinatie. De realisatie van energietransitie projecten vergt meer tijd dan van reguliere projecten. De technische vernieuwingen, juridische onzekerheden en nieuwe vormen van samenwerking en financiering verlengen de haalbaarheidsfase, terwijl juist versnelling gewenst is. Het zou helpen als overheden bereid zijn vergunningen op hoofdlijnen te verlenen, waarbij pas naderhand details ingevuld worden.” – Marije Hulshof, CEO Haskoning

“De schaarse ruimte op het elektriciteitsnet vormt een serieuze bedreiging voor het realiseren van de energietransitie maar ook voor het verbeteren van het concurrentievermogen van onze industrie in Nederland en Europa. De aanleg van grote nationale elektriciteitsinfrastructuurprojecten duurt nog steeds te lang. Lidstaten, netbeheerders en industrie moeten enerzijds van elkaar leren om wachtrijen sneller op te lossen. Anderzijds roepen we de Europese Commissie op om deze gesprekken te faciliteren, barrières weg te nemen en vergunningsprocedures verder te versnellen.” – Manon van Beek, CEO TenneT

“Groen is poen!” – Pelle van Walraven, Co-CEO Walraven

“Bedrijven die hun veerkracht willen versterken in tijden van verandering, doen er goed aan een diepgaande materialiteitsanalyse uit te voeren als basis voor strategieontwikkeling.” – Griet Cattaert, UN Global Compact

Discussie richtte zich op het future-proof maken van de Nederlandse economie en wat er in Brussel, Den Haag en het bedrijfsleven moet gebeuren om de Nederlandse positie duurzaam te versterken.

Kernboodschappen:

Europa, de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven delen één doel: de transitie versnellen met samenwerking, voorspelbare regels en slimme marktcreatie. Alleen zo blijft de Europese economie concurrerend, sociaal en duurzaam – met welvaart én klimaat hand in hand.

Verduurzaming als motor voor Europese groei en onafhankelijkheid: bedrijven zien verduurzaming niet als last, maar als kans voor innovatie, concurrentievermogen en lange-termijnwaardecreatie, ondanks de recente terugslag rond regelgeving in Europa en de Verenigde Staten. Belangrijk is dat wetgeving zorgt voor een gelijk speelveld, bijvoorbeeld door de Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) aan te scherpen zodat importproducten aan dezelfde duurzaamheidsregels moeten voldoen als Europese producten.

Noodzaak van stabiele regels: voorspelbare, ambitieuze en uitvoerbare regelgeving creëert zekerheid en schaal voor ondernemers, en is cruciaal om investeringen en marktacceptatie te versnellen. Wel kunnen Europese en nationale regelgeving worden vereenvoudigd, in lijn met internationale VN- en OESO-richtlijnen.

Vraagcreatie en slimmere aanbestedingen: De overheid heeft een sleutelrol in het aanjagen van de markt via publiek-private samenwerking, duidelijke vraagstimulering en innovatieve aanbestedingspraktijken.

Investeren in mensen, kennis en innovatie: De energietransitie vraagt om goed opgeleide mensen, nieuwe vaardigheden en kennisdeling tussen sectoren. De Europese Commissie kan hier een faciliterende rol spelen door meer te investeren in skills, innovatie en grensoverschrijdende samenwerking.

Er is nog een wereld te winnen met energie-efficiëntie; bedrijven en de overheid kunnen direct CO₂ besparen, kosten verlagen en energieafhankelijkheid verminderen. Gebruik daarbij de taal en de behoefte van consumenten om geld te besparen en comfort te verhogen.

Achtergrond: Clean Industrial Deal (CID)

De Clean Industrial Deal bouwt voort op de eerdere European Green Deal (2019), die de EU als doel stelde om tegen 2050 een klimaatneutrale, duurzame en concurrerende economie te worden. In de

komende periode zullen naast de Omnibus verschillende aanvullende EU-regelgevingen worden ontwikkeld, waaronder de Decarbonisation Accelerator Act, die de overgang naar koolstofarme productie verder versnelt, en volgend jaar de ‘Circular Economy Act’ en de herziening van het ‘EU Public Procurement Framework’, die circulaire en duurzame productie en inkoop praktijken ondersteunen.

Deelnemers

Hellen van der Plas, President, Signify Nederland

Marije Hulshof, CEO, Haskoning

Lucas Lammers, CEO, LC Packaging

Pelle van Walraven, Co-CEO, Walraven

Manon van Beek, CEO, TenneT

Peter Jacobs, CEO, ING Nederland

Han ten Broeke, Chef de Cabinet van Eurocommissaris Wopke Hoekstra, Europese Commissie

Brigitte van den Berg, Europarlementariër namens D66 en Renew Europe, Europees Parlement

Sandor Gaastra, secretaris-generaal, Ministerie van Economische Zaken

Christiaan Rebergen, secretaris-generaal, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Marieke Begthel-Spijkerboer, Directeur Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie, Ministerie van Infrastructuur en Water

Willemien Bosch, Directeur Beleid, VNO-NCW & MKB-Nederland

