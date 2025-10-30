Met een nieuwe overeenkomst met voestalpine vergroot Siemens Mobility het aandeel “groen staal” in de productie van spoorvoertuigen verder. Het doel is om in 2025 ongeveer een vijfde van het geleverde staal te betrekken van de CO₂-arme Greentec Steel Edition van staal- en technologiebedrijf voestalpine. De nieuwe overeenkomst bevat ook een optie voor extra hoeveelheden in de komende drie jaar. De aankoop vormt een uitbreiding van het pilotproject “Groen staal voor draaistellen”, dat in 2022 van start ging in het wereldwijde competentiecentrum voor draaistellen van Siemens Mobility in Graz. In de toekomst zullen daar jaarlijks ongeveer 3.000 draaistellen worden geproduceerd met een toenemend aandeel CO₂-arm materiaal – een belangrijke stap naar een nog klimaatvriendelijkere spoorwegsector.

“Door meer groen staal te gebruiken, leveren we een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid van de spoorwegsector. Tegelijkertijd versterken we hiermee ons concurrentievermogen en onze veerkracht en consolideren we onze voortrekkersrol als aanbieder van duurzame mobiliteitsoplossingen”, aldus Andreas Mehlhorn, Hoofd Duurzaamheid bij Siemens Mobility. De premiumproducten van de Greentec Steel Edition worden geproduceerd in de voestalpine-fabriek in Linz via een CO₂-geoptimaliseerde productieroute en genereren tot 70 procent minder emissies dan conventioneel staal. Siemens Mobility gebruikt al CO₂-gereduceerd staal in draaistellen, locomotieven en passagierswagons en is van plan dit aandeel geleidelijk te verhogen.

Met deze overeenkomst zet Siemens Mobility consequent haar duurzaamheidsstrategie voort. Tegen het einde van boekjaar 2030 wil het bedrijf de CO₂-uitstoot in haar eigen activiteiten met 90 procent verminderen en in boekjaar 2050 netto nul broeikasgasemissies in de gehele waardeketen bereiken. Het gebruik van CO₂-gereduceerd staal draagt ​​aanzienlijk bij aan het behalen van deze doelen en maakt het spoor, als meest milieuvriendelijke vervoerswijze, nog duurzamer.

Medio september overhandigde voestalpine aan Siemens Mobility het certificaat voor de opgave van de broeikasgasemissies voor de tot nu toe geleverde hoeveelheden. Dit garandeert volledige transparantie en traceerbaarheid in de toeleveringsketen.