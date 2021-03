Sheltersuit Foundation en Chloé bundelen krachten

De Nederlandse non-profitorganisatie Sheltersuit Foundation slaat de handen ineen met het Franse modehuis Chloé. Op woensdag 3 maart presenteerde Gabriella Hearst haar eerste ready-to-wear collectie voor Chloé op Paris Fashion Week. Tegelijkertijd werd de bijzondere samenwerking met het Nederlandse Sheltersuit gelanceerd. Ontwerper en oprichter van Sheltersuit, Bas Timmer, ontwierp voor deze collectie tassen en Sheltersuits van stoffen uit voorgaande Chloé-collecties. Van de opbrengst van elke verkochte limited edition tas worden twee beschermende Sheltersuits gemaakt en uitgedeeld aan daklozen. Het doel van Sheltersuit Foundation is om daklozen wereldwijd bescherming en warmte te bieden en tegelijkertijd het hergebruik van materialen aan te moedigen. Met deze samenwerking bereikt Sheltersuit een groot publiek en maken zij ook de mode-consument onderdeel van deze missie.

“We zijn blij en trots om met Chloé samen te werken! Dit laat zien hoe de kracht van design en mode kan worden ingezet voor het verbeteren van de leefsomstandigheden van daklozen. Na zes jaar Sheltersuit kennen wij de positieve impact van innovatief productontwerp op het leven van mensen die gedwongen op straat leven. Marktleiders als Chloé kunnen ons helpen deze impact naar een hoger niveau te tillen”, aldus Bas Timmer, oprichter van Sheltersuit Foundation.

Design om de wereld te verbeteren

Sheltersuit ontwerpt en produceert kleding en accessoires voor daklozen die tot een slaapzak getransformeerd kunnen worden en hen zo beschermen tegen kou en het harde leven op straat. Sinds de oprichting in 2014 heeft de non-profitorganisatie meer dan 12.500 beschermende Sheltersuits uitgedeeld. Wereldwijd zijn er meer dan 150 miljoen daklozen en om meer mensen hulp te bieden werkt Sheltersuit samen met niet alleen andere zorgorganisaties, maar ook met merken en bedrijven die een krachtig bereik hebben. De samenwerking tussen Chloé en Sheltersuit laat zien hoe ook de mode-industrie positief kan bijdragen aan een maatschappelijk probleem en tegelijkertijd materialen op een verantwoorde manier kan hergebruiken. De volledig duurzame serie tassen wordt in gelimiteerde oplage geproduceerd en is er in vier kleurvariaties. Doordat er gebruikgemaakt is van oude stoffen en restpartijen uit de archieven van Chloé is elke tas uniek. Chloé en Sheltersuit zien dit als de start van een langdurige samenwerking.

“Deze samenwerking met Sheltersuit betekent persoonlijk heel veel voor mij. De Sheltersuits zijn volledig gemaakt van hergebruikte materialen en hebben de prints van vroegere Chloé-collecties. Ik heb grote bewondering voor ontwerper Bas Timmer door de manier waarop hij met Sheltersuit design in dienst stelt van anderen. De Sheltersuit-Chloé rugzak die Bas en zijn team creëerden in het Chloé Maison in Parijs is gemaakt voor een hoger doel: de verkoop hiervan biedt onmiddellijk onderdak aan daklozen”, aldus Gabriela Hearst, creatief directeur bij Chloé.

De Sheltersuit-Chloé collectie is vanaf het najaar 2021 verkrijgbaar.

Over Sheltersuit Foundation

Non-profitorganisatie Sheltersuit, in 2014 opgericht door modeontwerper Bas Timmer, is gedreven door liefde voor design en mensen. Sheltersuit ontwerpt en produceert multifunctionele kleding die daklozen wereldwijd directe bescherming biedt tegen kou en regen. Het eerste ontwerp, de Sheltersuit, is een jas die getransformeerd kan worden tot slaapzak. Hierna volgde de Shelterbag, een variant geschikt voor een warm klimaat. Inmiddels bieden beide ontwerpen al meer dan 12.500 daklozen wereldwijd de nodige warmte. De Sheltersuits worden gemaakt van restpartijen stof en leer in de twee ateliers in Nederland en Zuid-Afrika. Sheltersuit biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans op een gezond arbeidsperspectief. Hiermee zijn inmiddels meer dan 112 banen voor vluchtelingen en voormalig daklozen gecreëerd. Bas Timmer werd in november 2020 door TIME Magazine uitgeroepen tot ‘Next Generation Leader 2020’.

Bas Timmer aan het werk voor Sheltersuit Foundation. Fotocredits: Tony Doçekal for Sheltersuit Foundation.

Foto: Presentatie herfst/winter 2021 Chloé, Paris Fashion Week. Fotocredits: Tony Doçekal for Chloé.