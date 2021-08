Sheltersuit Foundation en Auping introduceren ‘Shelterbag’

Sheltersuit Foundation en Koninklijke Auping zetten zich samen in voor daklozen en delen vanaf deze week de ‘Shelterbag’ uit in Nederland. Deze zomerse variant van de ‘Sheltersuit’, gemaakt van upcycled materialen, biedt daklozen bescherming en zorgt ervoor dat zij niet op de harde straatstenen hoeven te slapen. De ‘Shelterbag’ is een lichtgewicht matras waaraan een slaapzak is bevestigd. Een kleine tentconstructie aan het hoofdeinde biedt privacy en bescherming tegen barre weersomstandigheden. De daklozenproblematiek in Nederland blijft schrijnend. Nadat de totale hoeveelheid daklozen in Nederland voor het eerst in tien jaar gezakt zou zijn naar 36.000, vroeg de GGD onlangs 60.000 vaccinaties aan voor daklozen in Nederland.

Sinds 2014 ontwerpt en produceert Sheltersuit kleding en accessoires voor daklozen die hen bescherming bieden tijdens het harde leven op straat. Zij gebruiken hiervoor restmaterialen die zij ontvangen van textielfabrikanten en particulieren. Vanuit haar overtuiging om de wereld uit te rusten zet Auping zich in voor een uitgerust en beter leven voor iedereen. Het familiebedrijf uit Deventer streeft daarbij naar een volledig circulair productassortiment. Sheltersuit en Auping ontwikkelde samen de Shelterbag, een draagbare slaapplek voor daklozen. Auping levert het lichtgewicht matje in de ‘Shelterbags’ waarvan er honderden stuks worden gemaakt. Het matje is gemaakt van een zacht breisel dat veerkrachtig en ventilerend is. In augustus worden deze op verschillende plekken in Nederland uitgedeeld via daklozenorganisaties als het Leger des Heils en Straat Consulaat. De intentie van beide partijen is om met dit project een langdurige samenwerking aan te gaan op het vlak van productontwikkeling, opleiding en kennisuitwisseling.

Bas Timmer, oprichter Sheltersuit Foundation: “Wij zien in Nederland nog steeds een alarmerend hoog aantal daklozen. Alleen al in Den Haag, waar wij onder andere Shelterbags uitdelen, zijn er 4.500 mensen die op straat leven. Samen met Auping willen wij bescherming bieden aan deze daklozen. Een samenwerking met Auping was al heel lang een wens van ons. Zowel Auping als wij zijn gevestigd in het oosten van het land en hebben goede nachtrust en duurzaamheid hoog in het vaandel staan”

“We werken al meer dan 130 jaar aan de beste manieren om uit te rusten. Een uitgeruste wereld is een betere en mooiere wereld. We zijn ook betrokken bij situaties om ons heen, waarin goed slapen niet vanzelfsprekend is. De verhalen van Sheltersuit over daklozen zijn schrijnend en raken ons enorm. Door onze kennis en materialen ter beschikking te stellen voor de ‘Shelterbags’, hopen we bij te dragen aan het welzijn van deze mensen – die de veiligheid van een thuis en vaste slaapplek moeten missen”, aldus Jan-Joost Bosman, algemeen directeur Auping.

Fotocredits: Tony Docekal.