Shell en Uber kondigen vandaag een nieuw partnerschap aan om elektrisch rijden in Nederland toegankelijker te maken. Deze samenwerking bouwt voort op het bestaande wereldwijde partnerschap tussen het energieconcern en de dienstverlener. Het maakt Nederland het eerste Europese land waar deze samenwerking wordt uitgerold.

Chauffeurs die gebruikmaken van het Uber-platform krijgen met de Shell-kaart toegang tot meer dan 750.000 laadpunten, inclusief 100.000 snelladers, in meer dan 24 landen in Europa van het Shell-netwerk en het partnernetwerk (roaming).

De chauffeurs profiteren van gunstige marktconforme tarieven en genieten van kortingen voor laden bij Shell Recharge-punten. Via hun eigen account in de Shell Fleet App kunnen chauffeurs gemakkelijk laadpunten vinden, prijzen bekijken en hun uitgaven bijhouden. Daarnaast biedt het partnerschap extra voordelen: zo krijgen chauffeurs één pas met kredietfaciliteit voor tanken, laden, carwash en auto- en shopproducten. Met alles op één factuur en de mogelijkheid om Air Miles te sparen.

Elektrisch rijden aantrekkelijker

“Deze samenwerking met Shell stelt ons in staat om onze chauffeurs eenvoudiger toegang te geven tot een uitgebreid laadnetwerk”, zegt Maurits Schönfeld, general manager Noord-Europa bij Uber. “Hierdoor wordt elektrisch rijden voor hen aantrekkelijker. Door de toegang tot laadmogelijkheden te verbeteren, willen we chauffeurs helpen om gemakkelijker de overstap naar elektrisch rijden te maken, wat uiteindelijk ook onze passagiers ten goede komt.” Deze samenwerking maakt elektrisch rijden eenvoudiger en betaalbaarder, en draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van Uber.

Praktisch maken voor chauffeurs

Fedde Wielenga, hoofd van Fleet Solutions bij Shell Nederland vindt dat met Uber als partner een belangrijke stap wordt gezet in het toegankelijker maken van het Shell-laadnetwerk voor een brede groep gebruikers.

“Ons doel is om elektrisch rijden aantrekkelijk en praktisch te maken voor chauffeurs die dagelijks de weg op moeten. Nederland is de eerste Europese markt waar we dit partnerschap uitrollen, en we verwachten dat dit model ook in andere landen succesvol zal zijn.”