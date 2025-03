Bolt, het wereldwijde mobiliteitsplatform met meer dan 200 miljoen klanten wereldwijd, en Volteum, een toonaangevende softwareleverancier voor EV-vloten, hebben een nieuwe online rekentool gelanceerd om chauffeurs te helpen betere inzichten te krijgen in de kosten die gepaard gaan met elektrische voertuigen (EV’s). De calculator biedt chauffeurs inzichten in de totale eigendomskosten van een EV en toont mogelijkheden om geld te besparen op basis van hun huidige voertuig en rijgewoonten.

Taxivervoer speelt een sleutelrol bij het versnellen van de adoptie van elektrische voertuigen, omdat taxivoertuigen in stedelijke gebieden aanzienlijk meer kilometers afleggen dan personenauto’s. Uit recente analyses van Bolt blijkt dat EV-chauffeurs op de lange termijn meer verdienen, maar dat dit nog niet heeft geleid tot grootschalige overstap op elektrische voertuigen. De grootste drempel zijn de hoge aanschafkosten: 35% van de chauffeurs maakt zich hier zorgen over, terwijl 20% aangeeft meer inzicht te willen in de gebruikskosten.

Deze nieuwe tool, speciaal ontworpen voor taxichauffeurs, is ontwikkeld om dit probleem aan te pakken. De rekentool analyseert het huidige voertuig, de kilometerstand, en de brandstof- en onderhoudskosten van de chauffeur. Daarnaast gebruikt hij geavanceerde analyses van stedelijke rijpatronen om de beste EV-opties aan te bevelen.

Noud Ottens, General Manager van Bolt Nederland: “Uit ons onderzoek blijkt dat chauffeurs financiële voordelen kunnen behalen door over te stappen op elektrische voertuigen, terwijl ze tegelijkertijd hun werk toekomstbestendig maken tegen aankomende regelgeving. Toch aarzelen veel chauffeurs om deze stap te zetten, zoals we in gesprekken met chauffeurs hebben gehoord. Hierin wordt vooral gewezen op de hoge aanschafkosten en onzekerheid over besparingen op lange termijn. Wat in deze situatie ontbreekt, is de juiste informatie om een goed onderbouwde beslissing te kunnen nemen.

“Daarom hebben we in samenwerking met Volteum een nieuwe tool ontwikkeld die deze zorgen aanpakt door chauffeurs gepersonaliseerde kostenvergelijkingen te bieden. Deze berekeningen zijn gebaseerd op hun werkelijke uitgaven en specifieke EV-modellen. We zijn ervan overtuigd dat deze tool chauffeurs helpt om weloverwogen keuzes te maken, waardoor de overstap naar elektrische voertuigen versneld kan worden.”

Zsófia Tóth, medeoprichter & CEO van Volteum: “We zijn verheugd om samen te werken met Bolt in hun elektrificatiereis en om ride-hailing chauffeurs te ondersteunen bij het maken van weloverwogen beslissingen over de overstap naar elektrische voertuigen. Bij Volteum is het onze missie om het voor elk bedrijf eenvoudiger te maken om EV’s te gebruiken dan traditionele voertuigen, en deze samenwerking is een belangrijke stap in die richting. We zijn enthousiast om te zien hoe deze tool duizenden chauffeurs zal helpen om weloverwogen keuzes te maken en de adoptie van EV’s in stedelijke mobiliteit te versnellen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een emissiearmere toekomst.”

De rekentool wordt in eerste instantie gelanceerd in Nederland en is gratis te gebruiken op de Bolt-website in zowel het Engels als het Nederlands. Het analyseert realtime gegevens van meer dan 3 miljard lokale datapunten om de kosten van een voertuig met verbrandingsmotor te vergelijken met vijf EV-modellen die de meeste besparingen bieden.

Bolt ondersteunt actief de overgang naar elektrische voertuigen in Nederland met een langetermijnstrategie voor duurzame mobiliteit. Het bedrijf heeft zich gecommitteerd om de komende vier jaar 50 miljoen euro te investeren in Nederland om de EV-adoptie te versnellen en het elektrische wagenpark op zijn platform uit te breiden.

In september 2024 heeft Bolt zijn Electric-categorie uitgebreid naar Den Haag, Rotterdam en Eindhoven, ter aanvulling op de bestaande aanwezigheid in Amsterdam. Deze strategische uitbreiding biedt gebruikers meer duurzame vervoersopties en ondersteunt de stedelijke doelen voor lage emissies. Om de adoptie van EV’s nog aantrekkelijker te maken, biedt Bolt voordelen voor zelfstandige chauffeurs, waaronder kortingen op snel opladen via meerdere partnerschappen en een EV-cofinancieringsprogramma dat vloten ondersteunt bij het verkrijgen van nieuwe elektrische voertuigen.

Initiatieven en stimuleringsmaatregelen voor elektrische voertuigen (EV’s) beginnen resultaten te tonen. Het aantal EV’s op het Bolt-platform in Nederland is vorig jaar met 60% toegenomen. Ondanks deze groei rijdt de meerderheid van de chauffeurs nog steeds met niet-elektrische voertuigen. Dit laat zien dat er nog veel werk nodig is om de adoptie van EV’s onder ride-hailing chauffeurs te vergroten.

Hoewel de interesse van chauffeurs in elektrische voertuigen toeneemt, blijven er uitdagingen bestaan. Hoge aanschafkosten en onzekerheden over operationeel gebruik vormen belangrijke obstakels. De nieuwe Total Cost of Ownership rekentool, ontwikkeld met Volteum, is bedoeld om deze barrières te verminderen en bij te dragen aan het inzichtelijker en gemakkelijker maken voor chauffeurs om de overstap te maken.

Bolt’s langetermijnstrategie voor elektrificatie, Project Zero, richt zich op drie belangrijke pijlers: voertuigtoegang, verbeterde kosten en toegankelijkheid van oplaadoplossingen, en bewustwording onder chauffeurs. Bolt heeft zich wereldwijd gecommitteerd om tegen 2040 een CO₂-neutraal bedrijf te worden. Het toevoegen van elektrische voertuigen aan het platform is cruciaal om deze doelstelling te behalen, aangezien de meeste broeikasgasemissies van Bolt afkomstig zijn van ride-hailing diensten.