De wereldwijde online mode- en lifestyleretailer SHEIN en de toonaangevende luchtvrachtmaatschappij Lufthansa Cargo hebben een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om een ​​reeks initiatieven te verkennen die de implementatie van duurzame oplossingen voor luchtvracht stimuleren. In het MoU, dat op 19 augustus 2025 werd ondertekend, bevestigden de twee bedrijven hun voornemen om de implementatie van duurzame vliegtuigbrandstof (SAF) voor SHEIN-leveringen binnen zes maanden af ​​te ronden, evenals een reeks andere initiatieven om de overgang naar hernieuwbare en koolstofarme energiebronnen voor luchttransport te bevorderen.

Het initiatief sluit aan bij SHEIN’s streven naar het verkleinen van haar CO2-voetafdruk als gevolg van transport. Als onderdeel van dit initiatief zal Lufthansa Cargo hoogwaardige “Proof of Sustainability”-certificaten verstrekken voor de gebruikte SAF-hoeveelheden. Deze certificaten zijn gebaseerd op extern geverifieerde normen en documenteren emissiereducties ten opzichte van conventionele vliegtuigbrandstof op een traceerbare manier.

Het gebruik van SAF, maatregelen voor vlootefficiëntie en proceskwaliteit vormen de basis van deze samenwerking.

“Lufthansa Cargo heeft ruime ervaring in het stimuleren van de implementatie van SAF en zal SHEIN mogelijkheden bieden om koolstofarmere luchtvrachtopties te implementeren”, aldus Ethan Shen, General Manager Global Fulfillment bij SHEIN. “Via deze samenwerking streven we ernaar om het gebruik van SAF te testen en geleidelijk uit te breiden waar mogelijk, terwijl we tegelijkertijd blijven zoeken naar aanvullende manieren om de CO2-voetafdruk in ons bezorgnetwerk te verkleinen. Hoewel het gebruik van SAF een stap is in de richting van het verminderen van onze transport- en distributie-uitstoot, erkennen we het als onderdeel van een bredere decarbonisatiestrategie die ook het optimaliseren van logistiek, vlootefficiëntie en het verkennen van andere koolstofarme oplossingen moet omvatten.”

“De ondertekening van dit memorandum met SHEIN vertegenwoordigt Lufthansa Cargo’s toewijding aan de verantwoorde implementatie van hoogwaardige logistieke oplossingen met operationele uitmuntendheid. Het toont het belang aan van concrete maatregelen en een betrouwbare implementatie in de internationale luchtvrachtsector. Samen met alle stakeholders binnen de toeleveringsketen stimuleren we de ontwikkeling van duurzamere wereldwijde toeleveringsketens, in lijn met ons doel: het mogelijk maken van wereldwijde handel”, aldus Ashwin Bhat, CEO van Lufthansa Cargo.

Daarnaast onderzoeken de twee ondertekenaars verdere samenwerkingsgebieden, zoals kennisuitwisseling en benaderingen om de traceerbaarheid en rapportage van operationele en milieugegevens te verbeteren. Het memorandum markeert het begin van een langdurige samenwerking tussen de twee bedrijven.

Foto: v.l.n.r. Elodie Berthonneau, Ethan Shen, Ashwin Bhat, Alex Chen