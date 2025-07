Grote vennootschappen kunnen vanaf nu weer rapporteren over hun man-vrouwverhouding in de organisatie en (sub)top via het SER Diversiteitsportaal. Deze rapportage gaat over het boekjaar 2024 en is onderdeel van de wet ingroeiquotum en streefcijfers.

De SER ondersteunt bedrijven bij hun rapportageplicht en het realiseren van een evenwichtigere man-vrouwverhouding in de top en subtop. Via het portaal kunnen bedrijven rapporteren en zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden van andere organisaties.

De grote vennootschappen rapporteren in het SER Diversiteitsportaal over de man-vrouwverhouding in het bestuur, de raad van commissarissen (rvc) en de subtop. Ook geven zij inzage in welke streefcijfers en bijbehorende plannen van aanpak ze hebben opgesteld om genderbalans in de (sub)top te realiseren. Bedrijven en de SER komen zo samen in actie om werk te maken van diversiteit in de top.

Uitnodiging voor rapportage

De grote vennootschappen en beursgenoteerde bedrijven die onder de wet vallen, ontvingen recent een brief van demissionair staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mariëlle Paul en SER-voorzitter Kim Putters, met de uitnodiging om de rapportage in te vullen. Voor vennootschappen die niet onder de wet vallen, is vrijwillige rapportage ook mogelijk.

Bedrijven hebben tot en met 31 oktober 2025 de gelegenheid om hun rapportage over boekjaar 2024 in te dienen.

Over het Diversiteitsportaal

De SER heeft in samenwerking met VNO-NCW, bedrijven en andere belanghebbenden, een digitaal diversiteitsportaal ontwikkeld vóór en door bedrijven. Via dit portaal kunnen bedrijven jaarlijks rapporteren over hun streefcijfers, plannen van aanpak en man-vrouwverhouding in de top en subtop.

Meer informatie over het rapporteren vind je op de website: Rapporteren in 2025

Hulp nodig? Via de veelgestelde vragen of de helpdesk helpen we je graag verder.

Praktijkvoorbeelden van bedrijven

Rachel Drielinger, CEO bij Generali Participations Netherlands, vertelt in deze video wat diversiteit in de top en subtop voor hen betekent en welke specifieke good practices de organisatie inzet.